Logró su partida de nacimiento sin género y necesita el DNI

El pasado 30 de junio, el Registro Civil de Misiones emitió la primera partida de nacimiento tramitada desde el exterior que no consigna sexo. Este reconocimiento legal es un logro alcanzado por Cy, que nació en la tierra colorada y vive en Berlín desde hace muchos años. Forma parte de la comunidad Nonbinary.berlin, lucha activamente por los derechos de ese colectivo, trabaja en el campo de la tecnología y usa pronombres neutros.

Desde la Embajada Argentina en Berlín solicitó que el Estado argentino le respete y garantice su no conformidad con ningún género del binario masculino-femenino, de acuerdo a su identidad de género autopercibida, amparada por la ley 26.743. El logro lo obtuvo con el acompañamiento legal de AboSex, luego de una ardua lucha que se inició en diciembre de 2017.

No obstante, Cy no cuenta con un Documento Nacional de Identidad (DNI) que refleje su actual condición legal. La situación se agrava porque vive desde hace muchos años en Alemania y no tiene doble ciudadanía. Necesita urgentemente acceder a un DNI que refleje el cambio en la partida, para poder tramitar un pasaporte que le permita vivir con normalidad.

El 7 de este mes, Cy solicitó ante la Embajada Argentina en Berlín su documentación rectificada, no obstante, al día de la fecha no tuvo respuesta del Registro Nacional de las Personas (Renaper). “Cy hizo la presentación formal, pero aún nadie se comunicó. Estamos a la espera de que eso ocurra”, señaló Emiliano Litardo, su abogado, a El Territorio.

“Es sumamente difícil vivir sin un DNI o, en mi caso, pasaporte. Trámites que son banales para la mayoría de la gente son imposibles sin documentación personal. Mi permiso de residencia está atado a mi pasaporte. En tiempos de pandemia mundial es sumamente angustiante pensar en la situación de tener que ir a un hospital sin identificación”, relató Cy.

Y añadió: “Hay una infinidad de trámites que no se pueden hacer sin documentación: desde pedir visas de trabajo, firmar contratos y viajar, hasta lo más cotidiano como pagar con tarjeta, usar una cuenta de banco, buscar un paquete al correo, firmar un contrato de alquiler, tener servicios a mi nombre. A eso se le agrega que mi entorno social y laboral me conocen desde hace muchos años con una identidad que no está aún reflejada en mi documentación personal, la que debo usar para poder interactuar socialmente”.

Al estar en el exterior sin identificación, Cy dijo: “Como bien dijo el presidente de la Nación, que este gobierno es para todas, todos y todes y que ha venido a escuchar a los que antes no escuchaba, es clave obtener una respuesta efectiva que otorgue la documentación correspondiente con urgencia. En el proceso de resolución de mi caso vimos que con voluntad hasta en época de pandemia la lucha y conquista de derechos no se detiene. Las personas al frente de las instituciones gubernamentales deben investigar, entender, empatizar y cambiar de criterio. Se trata de garantizar el derecho a la identidad, y a nosotres nos cambia la vida”.