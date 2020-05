Locales de deportes recreativos ven difícil lograr su reapertura

Domingo 3 de mayo de 2020 | 06:30hs.

Por Victor Piris vpiris@elterritorio.com.ar

En general, las canchas de fútbol 5 o complejos deportivos venían sobreviviendo bastante bien a todas las crisis del país en los últimos años.

Un negocio que podía considerarse adaptativo, porque sumaba a otros varios para mantenerse en conjunto. Alquiler de canchas por horas, una cantina bien surtida y la posibilidad de realizar asados en los predios ayudaban al mantenimiento. También el alquiler para cumpleaños o su uso como escuelas de fútbol diversificaban ingresos.

Hasta principios de marzo, la hora para jugar en canchas de fútbol 5 rondaba entre 800 y 1.500 pesos, dependiendo de las condiciones y ubicación del predio. Y en varios lugares había que reservar con bastante antelación para lograr un horario nocturno.

Pero la llegada del Covid-19 en marzo lo cambió todo. Y los complejos recreativos quedaron en la peor de las incertidumbres.

Hoy son decenas de predios que están cerrados en la capital provincial y algunos incluso sin el mínimo mantenimiento.

Los propietarios reconocen que no se imaginan volver a abrir con normalidad. Sin tiempos estimables, creen que su actividad comercial estará entre las últimas en permitirse.

“Yo comencé mi cuarentena el 15 de marzo, desde ese día no trabajo. Así que estoy cuidando nuestro local que está cerrado. Ya di de baja el servicio de televisión por cable, la cobertura médica, puedo pagar la luz porque se usa lo mínimo y los demás costos veré cuando termine la cuarentena”, comentó Ricardo Ely, propietario de La Cima Fútbol 5.

El comerciante acotó que en su predio tenían una escuelita de fútbol 5 que inició actividades en marzo, pero debió cerrar prontamente una vez decretado el aislamiento social preventivo y obligatorio por Nación.

“El fútbol moviliza a mucha gente, por eso es complicado que se vuelva a reactivar. La decisión de parar estuvo bien porque es un juego de contacto físico. Y no se puede jugar con barbijos. Lamento la situación que estamos pasando todos los que tenemos complejos deportivos, tanto de fútbol como de padel”, explicó.

Para Ely, la mayor incertidumbre pasa por no poder proyectar siquiera una reapertura. “Aunque se levante la cuarentena, no sé como van a permitir de nuevo los eventos deportivos. Y el peligro con el fútbol es que se moviliza mucha gente. Hay quienes viajan desde ciudades cercanas para jugar un partido”, reconoció.

Ely apuntó que casi no va a su local porque respeta mucho la cuarentena. “Afortunadamente mi esposa trabaja como docente”, mencionó apuntando a la paralización total de sus ingresos.



Incertidumbre y necesidad

Daniel Dos Santos es el responsable del complejo de canchas Área 51 y contó a El Territorio su desesperación por volver a activar su local. “Yo vivo lejos de la cancha y se me complica mucho ver cómo está. Es un lugar que para colmo alquilo y era mi única fuente de ingresos”, explicó.

Enfatizó, en tanto, que espera poder trabajar pronto, aunque no se imagina la forma en que le permitirían el retorno de los partidos. “Escuché que hay gente preocupada por salir a caminar o divertirse y la verdad que a mí me desespera encontrar la forma de volver a trabajar. Hasta ahora estuve vendiendo las mercaderías que tenía en el local, como gaseosas y otros productos, y por suerte también un hermano me ayuda económicamente. Pero no sé cómo voy a seguir y en mi familia somos 7”, explicó.

Dos Santos recordó que “lo que generaba de ingresos me alcanzaba para pagar el alquiler, comer y de vez en cuando hacer algunos arreglos o mantenimiento al local. Hoy no sé qué hacer y ofertas de trabajo no sobran”.

El entrevistado manifestó que la implementación de cuidados sanitarios es difícil en una actividad deportiva. “Soy consciente de que a los últimos que van a habilitar será a nosotros. La verdad, me preocupa mucho la situación, porque no tenemos una idea de si podremos aplicar un protocolo para que nos permitan volver a abrir. Barbijos en el fútbol no se pueden usar”.

Apuntó que igualmente se imaginan que habrá muchos cambios “Seguramente habrá más exigencias, por ejemplo, en los baños con el jabón líquido, el papel para secarse las manos”, apuntó.



Aguantar con dinero de otro lado

En el complejo recreativo Campo Don Atilio también analizaron con preocupación que el retorno del fútbol recreativo demorará bastante. “Cómo todos los que trabajan con el deporte, creemos que vamos a estar entre los últimos en volver a trabajar. Por el momento, estamos aguantando, no tenemos ayuda del gobierno nacional ni provincial. Estamos aguantando por ahora con dinero de otras actividades”, relató Lucas Ortigoza, propietario del lugar.

Agregó que por el momento se centraron en cuidar el mantenimiento de dos hectáreas donde tienen canchas de césped natural. “Estamos trabajando en el predio tres veces por semana junto a mi hermano, que es mi socio. También por el tema del dengue hacemos desmalezamiento, es mucho césped para cortar”.

Ortigoza recordó que en la actividad normal siempre se manejaron con clientes fijos que hacían reservas con bastante anticipación para ocupar las canchas. “Llegaban equipos para jugar partidos de fútbol recreativos. No hacemos campeonatos. Pero desde el 18 de marzo el lugar está sin ingresos”.

Comentó que ante tanta incertidumbre evalúan algunas propuestas a presentar. “Se hizo un grupo de WhatsApp con otros responsables de negocios de actividades deportivas y estamos viendo si se puede presentar algún protocolo particular por nuestra actividad”, comentó.