Lo salvó el casco: “Es un milagro su recuperación, que esté vivo” - El Territorio Misiones

Lunes 31 de agosto de 2020

Por Mauro Parrotta fojacero@elterritorio.com.ar

El 21 de este mes, Johnatan, de 33 años, salió del trabajo y circulaba con su moto por la calle José Rivera, de Jardín América, cerca de la intersección con Presidente Perón. Una zona oscura.Todavía no se sabe qué le ocurrió, pero lo concreto es que su moto Tibo R 200 impactó de lleno contra una camioneta Toyota Hilux estacionada. Johnatan quedó tendido en el asfalto, con lesiones graves en el cuerpo y en su rostro. Llevaba casco puesto, que terminó rompiéndose por el choque.Quedó, como dijeron en el hospital, muy comprometido. Una lucha entre la vida y la muerte.Johnatan Emanuel Cáceres estuvo en coma en sala de terapia intensiva del Hospital Ramón Madariaga desde ese viernes 21 hasta el miércoles pasado, cuando despertó y sorprendió a su pareja Analía, a sus padres y amigos.Analía Paredes, de 29 años, oficial auxiliar de la Policía en Jardín América, no dudó en afirmar a El Territorio que “es un milagro su recuperación, que esté vivo, pero en el hospital me dijeron que lo que lo salvó fue el casco. Él tenía puesto un buen casco, homologado, fuerte. Pero así y todo se rompió por el impacto”.Analía aseguró que no se sabe lo que le pasó ese día del accidente a su pareja en la bajada, como dijo. Pero cree que pudo haberse quedado desvanecido, ya que Johnatan es hipotenso.La hipotensión es una condición anormal en la que la presión sanguínea de una persona es mucho más baja de lo usual, lo que puede provocar síntomas como vértigo o mareo y generalmente dura unos pocos segundos o minutos.“No se acuerda de nada, pero ahora sabe lo que pasó porque en el hospital le fueron diciendo y yo también. Aceptó el accidente, pero primero es como que estaba desorientado”, explicó Analía, que desde entonces está en Posadas.Duerme en el Círculo de Suboficiales de la Policía para luego volver al hospital y estar al lado de Cáceres.“Todo venía bien, pero se presentó la complicación de la pierna (izquierda) en la que tiene fractura expuesta. Tiene una infección en el hueso y en el músculo. Eso va a demandar un tratamiento con medicamentos durante seis meses”, detalló la entrevistada, que agregó que deberán ponerles clavos y que en el transcurso de la semana siguiente le operarán la muñeca derecha, que también la tiene fracturada.El casco le salvó la vida, pero no evitó que sufriera una pequeña inflamación en el cerebro por el fuerte impacto y los médicos trabajan para bajarla con medicamentos.“Prácticamente desde la cintura para abajo tiene hierros -detalló la policía-, tuvo el pulmón fisurado, le explotó la vejiga”.Analía también está ante una situación traumática. Aprendiendo nuevos términos y convirtiéndose en casi una enfermera.Ella, como policía que es, sabe de los accidentes que hay a diario y que involucran a motociclistas, por eso se anima a asegurar que es un milagro lo de Johnatan. Que su recuperación en una semana es increíble.En el Hospital Madariaga hay un caso, entonces, que parece salirse de lo normal, aunque se subraya el haber usado el casco. Porque los motociclistas que no usan casco corren un riesgo mucho más alto de sufrir algún tipo de traumatismo craneoencefálico o una combinación de ellos.