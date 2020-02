Sábado 8 de febrero de 2020 | 20:30hs.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sostuvo este sábado que "lo primero que tenemos que hacer para pagar la deuda es salir de la recesión", al presentar su libro "Sinceramente" en la 29° Feria Internacional del Libro de La Habana, en el marco del nuevo viaje que emprendió esta semana rumbo a Cuba para visitar a su hija Florencia.







"El endeudamiento es uno de los problemas estructurales más importantes de la Argentina. Tenemos claro que no podemos pagar si no nos dejan crecer y no podemos crecer si el Estado no inyecta fondos a la economía", explicó la exmandataria frente al auditorio de la sala Nicolás Guillén, del que participa el presidente cubano Miguel Díaz Canel.





Además, indicó que "lo primero que tenemos que hacer para pagar la deuda es salir de la recesión" y dejó en claro que "todos deberían aceptar las normas: el acreedor y el deudor".





Cristina Fernández de Kirchner propuso también que se disponga un "Nunca Más" sobre la deuda externa, y pidió "investigar" para qué se le prestó a Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri.





La vicepresidenta se refirió también a los procesos judiciales que la tienen como protagonista en Argentina y sostuvo que el "lawfare" (guerra judicial) "tuvo un componente mafioso" y consideró que "debe ser por los ancestros de quien fuera Presidente".





"En la Argentina el lawfare tuvo un componente mafioso: ir contra la familia. Esto se tradujo en la persecución a mis hijos pero especialmente a Florencia, tal vez por verla vulnerable, tal vez porque advirtieron en mi vida cotidiana era un lugar muy especial para mí", señaló la ex mandataria en la histórica Fortaleza de San Carlos de la Cabaña en La Habana.