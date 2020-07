“Lo primero que agarré fue a mi hija y ella me dijo: ‘Alberto le mató a mi mamá’”

Impotencia, dolor y pedido de justicia

En otro tramo de su declaración ante el tribunal, Dos Santos expresó que su hija estaba “muy decaída” al saber que desarrollaba el juicio e incluso pidió asistir al debate. Minutos después y ya fuera de la sala de audiencias, el hombre se tomó un tiempo más para charlar con El Territorio. “Esto es muy difícil para nosotros, no hay palabras para explicar. Mi hija en estos momentos no está bien y es una impotencia verlo ahí, él -por Gauna- sabe lo que hizo, no hay otra persona. No sé por qué da tantas vueltas después de tanto tiempo. Él dejó dos hijos y muchas familias destruídas. Queremos justicia”, expresó. Y agregó que “después de esto nuestra vida cambió totalmente. Mi hija no tiene a su mamá y ella era muy pegada a su mamá. Es difícil pasar por esto, uno ve casos en la tele pero cuando le pasa a uno no sabe cómo explicar”. “Ella le encontró muerta a su mamá. Me dijo que ella le abrazaba, que le movía y le movía para despartarle pero no pudo, ahí ella se desesperó. Era una nena, recién iba a cumplir siete años”, culminó.