Lo multaron por no usar barbijo y denunció abuso de autoridad

Jueves 9 de julio de 2020

Por Daniel Villamea Corresponsalía Oberá

Desde la Unidad Regional II de Policía desacreditaron ayer la denuncia radicada por el abogado obereño Roberto Bondar contra un efectivo de la fuerza, a quien acusó de detenerlo junto a su hijo de cinco años por utilizar barbijos fuera de regla e intimidarlos con su arma reglamentaria.

Como contrapartida, las autoridades policiales aseguraron que ni el letrado ni el menor tenían tapabocas, tal como lo exige la norma vigente. También aclararon que el uniformado interviniente no portaba arma, puesto que se trata de un cadete que está realizando su pasantía laboral.

Asimismo, precisaron que la correspondiente acta ya fue remitida al Tribunal Municipal de Faltas, órgano encargado de resolver la presunta infracción cometida por transitar sin barbijo por la vía pública. Oportunamente, Bondar será citado para realizar su descargo.

Según averiguó El Territorio con voceros de la fuerza, el último sábado por la tarde el abogado se hallaba caminando con su hijo por el centro de la ciudad cuando un policía se acercó y le llamó la atención por no utilizar tapabocas, al tiempo que le sugirió que los usen porque se trata de elementos obligatorios para transitar. “Pero el profesional le respondió al cadete con soberbia diciendo que lo iba a denunciar y hacer pasear por todos los juzgados de Oberá. De ahí se dirigió, también sin barbijo, a la Seccional Primera a discutir por el procedimiento policial, ante lo cual se labró un acta y le tomaron una fotografía para evidencia”, precisaron.

En tanto, sobre la presunta intimidación con el arma reglamentaria, aclararon que el citado efectivo “es un cadete que aún no tiene arma porque está haciendo la pasantía, por lo que es imposible que haya sucedido lo que dice el abogado”, remarcaron.



Pasible de multa

Ante la consulta de este matutino, desde la Unidad Regional II precisaron que el acta en cuestión fue elevada al Tribunal de Faltas de Oberá. La misma fue acompañada por una fotografía de Bondar sin barbijo, agregaron.

Además, ante la repercusión mediática del caso, anticiparon que harán un cotejo de las cámaras de seguridad de la zona para contar con más elementos de prueba.

De corroborarse la infracción, el implicado afrontará una multa que podría oscilar entre 1.600 pesos y 4.800 pesos, según la norma vigente.

Por su parte, en diálogo con la prensa, el letrado aseguró que radicó una denuncia ante la fiscalía de instrucción en turno por “abuso de autoridad, privación ilegítima de la libertad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

A diferencia de la versión oficial, el letrado indicó que en todo momento él y su hijo usaron barbijos, pero el policía les dijo que “no eran los que establece el reglamento”.

“Dijo que el tipo de barbijos que hay que usar son como el que tenía puesto él, que son los usados por las fuerzas de seguridad. Me dijo que quedábamos detenidos y nos llevó hacia la sede de la Seccional Primera, que está enfrente, con la mano puesta sobre su arma”, afirmó en declaraciones a un medio local.

Luego comentó que ya en la sede policial los superiores trataron de defender el accionar del subalterno, pero “cuando se dieron cuenta de que soy un abogado y conocido en la ciudad, intentaron que todo quede ahí y que nos vayamos. Me decían que no había pasado nada. Pero yo no quiero que quede ahí”.

Bondar tildó de “psicópata” al cadete apuntado y afirmó que debido a dicho accionar su hijo “ya tiene su primera entrada en la policía, a los cinco años de edad”.



Accionar polémico

El nombre de Roberto Bondar está relacionado a varios incidentes en el ámbito judicial, puesto que más allá de su carácter de abogado, en los últimos años protagonizó varios hechos polémicos. Por ejemplo, en octubre pasado increpó y empujó a un empleado de agua potable de la Cooperativa Eléctrica Limitada de Oberá (Celo) frente a integrantes del Consejo de Administración.

Según mencionaron en ese momento, el profesional se presentó en la sede de la entidad para reclamar por la facturación del servicio y comenzó a insultar a sus interlocutores.

Después empujó a un trabajador que trataba de brindarle las explicaciones del caso. El bochornoso hecho quedó registrado en el sistema de seguridad por cámaras.

Antes, a mediados del 2017, Bondar fue sancionado por la Justicia de Instrucción tras una serie de descalificativos contra una niña de 11 años que fue víctima de abuso.

Ante lo inapropiado de los términos usados por el letrado, el juez de la causa lo apercibió y giró las pruebas al Colegio de Abogados de la Provincia de Misiones.

Según el magistrado Horacio Alarcón, en la petición de falta de mérito “a mi entender descalifica a la menor L.M.L. en dos oportunidades. En el primer término tildándola de “basura e inmundicia humana”; y en un párrafo posterior de “mugre”, hecho este que a mi criterio configura un desempeño profesional moralmente reprochable del letrado referido y susceptible de sanción en los términos del Artículo 57 del R.P.P.J. de la provincia de Misiones”.