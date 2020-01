“lo mejor que me dio la tv fue ayudar a mis viejos”

Martes 14 de enero de 2020

Lleva 30 años trabajando en televisión y 18 en Telefe, y es uno de los conductores más importantes de la pantalla argentina. Marley regresa hoy a las 21.15 a la TV con El muro infernal, un programa que hizo hace 12 años y fue un éxito.Pero antes, el domingo, se presentó como participante en ¿Quién quiere ser millonario?, el ciclo conducido por Santiago del Moro. “Nunca fui a un programa de preguntas y respuestas. Soy bastante bruto, tengo miedo de decir cualquier barbaridad”, confesó Marley. “El muro infernal marcó parte de mi vida, iban a ser dos meses y duró 15, recordó.Entre pregunta y pregunta, Marley habló de su vida personal y profesional. Recordó los problemas económicos que pasaron sus padres cuando él era pequeño y cómo la vida le permitió devolverles algo de todo el esfuerzo que hicieron por él y su hermano. “Mi papá era el mayor de seis hermanos. Vino de Alemania, estuvo en la guerra y se escapó del régimen nazi. Primero se fueron a Paraguay, donde murió su mamá, y él se hizo cargo de todos sus hermanos. Cuando llegó a la Argentina aprendió el idioma y se enamoró de mi mamá. Su vida fue muy dura”, señaló el conductor, quien además contó que su padre tuvo que enfrentarse con un militar nazi que “le puso un arma en la cabeza porque había robado una papa para que sus hermanos pudieran comer”.“Mi papá falleció en el 2004. Era mi máximo fan, promocionaba todo lo que yo hacía”, sostuvo el conductor. Asimismo, recordó que durante su infancia tuvieron falencias económicas: “Mis papás no veraneaban, destinaban todos sus ingresos a la educación mía y de mi hermano. Pagaban una escuela con idioma. Mi viejo decía que lo importante era la educación, y gracias a lo que me insistieron en estudiar idiomas me permitió lo que logré, me acuerdo que no alcanzaba la plata y yo escuchaba las preocupaciones. Lo mejor que me dio la tele fue la posibilidad de ayudar a mis viejos, la posibilidad de que se jubilaran y ya no tengan que trabajar”.