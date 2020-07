Lo inevitable y lo prevenible

Miércoles 8 de julio de 2020

No paró de llover en todo el día. Los desagües no dan abasto, menos aún si no están bien hechos. El agua se acumula, sube y el temor de lo inevitable se convierte en pesar por una nueva inundación, producto de un fenómeno natural fuera de lo común y de fallas humanas. La postal de Oberá se repitió en otros puntos de la provincia, con mayor impacto entre los sectores más vulnerables de la sociedad, que, lejos de disfrutar de una jornada propicia para quedarse bajo techo a escuchar la lluvia y tomar unos mates, vieron cómo el agua se ensañó con sus pertenencias.