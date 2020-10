“Lo importante era preservar las fuentes de trabajo” - El Territorio Misiones

Domingo 4 de octubre de 2020

El presidente Alberto Fernández afirmó que le gustaría que los argentinos puedan “poner en la balanza qué era más importante: si preservar sus puestos de trabajo o poder comprar 200 dólares por mes” y destacó que es “impresionante” lo que hizo el gobierno nacional “para que la Argentina no esté sumida en el peor de los mundos”.Así lo afirmó el jefe de Estado al participar de un encuentro virtual organizado por el Consejo de Asesores de la Presidencia, bajo el título “Para pensar el Frente de Todos”, del que participaron referentes de todos los partidos y movimientos que integran el espacio, y que convocó a participar en forma virtual del acto del 17 de Octubre en conmemoración del Día de la Lealtad.“Muchos de los argentinos hoy no pueden comprar dólares porque se beneficiaron con los recursos del Estado, pero me encantaría que puedan poner en la balanza qué era más importante: si preservar sus puestos de trabajo o poder comprar 200 dólares por mes”, remarcó el mandatario.“Porque lo verdaderamente importante era preservar la fuente de trabajo para que el día que la pandemia pase todos pudieran salir a seguir su vida de trabajo como siempre fue”, agregó Fernández.El presidente se refirió de esta manera a la decisión del Banco Central que indica que las personas que hayan accedido al cobro de parte de su salario a través del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) no podrán acceder a la compra de dólar ahorro.