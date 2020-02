Lo dejaron inconsciente en la Costanera de un botellazo

Domingo 16 de febrero de 2020

Un hombre de 39 años terminó inconsciente el viernes por la noche en la Costanera de Puerto Iguazú como consecuencia de un botellazo que recibió de parte de otro automovilista con quien habría mantenido una breve discusión.

El hecho ocurrió cerca de las 22 cuando Francisco S.F. (39) se encontraba cenando junto a su hermano en el Hito de las Tres Fronteras.

Cuando se dispuso a salir del lugar al mando de su vehículo, advirtió que el conductor de otro auto marca Ford que estaba delante suyo realizó repentinamente una maniobra marcha atrás y lo impactó.

Siempre desde el relato en sede policial por parte del agredido, a los pocos segundos el desconocido volvió a hacer otra maniobra y chocó por segunda vez al rodado, lo que generó una discusión entre los dos automovilistas.

Es allí cuando el ocupante del Ford descendió con una botella de vidrio y tras acercarse hasta la ventanilla donde estaba Francisco, lo golpeó con el elemento en la cabeza y lo dejó inconsciente. Incluso el agresor siguió su ataque contra el parabrisas para luego darse a la fuga del lugar.

“Hice la denuncia en la Seccional Primera, pero sólo del choque y de los daños materiales porque el policía me dijo que era inútil denunciar al agresor ya que no pude reaccionar y no lo vi bien. Me golpeó y me noqueó”, relató el agredido en dialogo con este matutino.