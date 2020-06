Lluvias, refrescada y descenso de la humedad

Sábado 13 de junio de 2020

Más de uno desempolvó el termo de agua fría para el tereré que se extrañaba desde hace un par de meses, pero habrá que volver a guardarlo porque el calor de los últimos días dirá adiós (o hasta luego): para hoy se esperan lluvias y tormentas con importante descenso térmico, que llevará las mínimas a un dígito. El mal tiempo, de acuerdo a los pronósticos, no durará mucho y ya para las últimas horas en Posadas se anuncia un mejoramiento. Pero junto con la refrescada, con sensación térmica muy baja esta noche y mañana por la mañana, se terminará de asegurar el retroceso de la humedad relativa del ambiente, que durante un par de días provocó un fenómeno peligroso: pisos totalmente mojados, como si se acabara de baldear. Además del riesgo de resbalones, la elevada humedad provocó molestias respiratorias, sobre todo entre quienes tienen alergias.Mañana aún se sentirá mucho frío por la mañana, pero no habrá heladas.Para la semana próxima el ambiente será más seco, algunas lluvias débiles se presentarán el lunes por la mañana en zona Sur y luego desde la tarde del mismo día y por el resto de la semana no habría lluvias en la provincia. Las temperaturas serían más bien primaverales, pero con humedad relativamente baja por las tardes, señaló el pronosticador Marcelo Kusik.