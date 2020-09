Llegaron los paneles solares para familias de la Isla Apipé Chico - El Territorio Misiones

Jueves 10 de septiembre de 2020 | 22:32hs.

En la jornada de este miércoles 9 de septiembre, en el Puerto de Ituzaingó, un grupo de pequeños productores ganaderos de Isla Apipé Chico, recibieron los paneles solares en el marco del Programa Nacional de Inserción Económica de los Productores Familiares del Norte Argentino (PROCANOR), en un trabajo articulado entre el Instituto de Desarrollo Rural de Corrientes (IDERCOR), la Secretaría de Agricultura Familiar (S.A.F.) Delegación Corrientes, la Municipalidad de Ituzaingó y la AER INTA Área Norte Ituzaingó.El beneficio es para 14 familias, que no tienen el servicio de energía eléctrica y a través de estos paneles solares de 220 Voltios podrán instalar en sus hogares todos los electrodomésticos necesarios para el confort de su vivienda, además de los tradicionales focos de luz, les permitirá conectar una heladera, usar planchas, instalar un aire acondicionado, y todos los artefactos que se utilizan en una casa particular de cualquier ciudad.Los insumos arribaron en camión al Puerto local, donde luego fueron distribuidos en lanchas y canoas para trasladar los insumos hasta Apipé Chico, donde los técnicos llevaran adelante las tareas de instalación en cada casa. Hay que destacar también que previamente todos los beneficiarios fueron capacitados para el manejo de estas tecnologías.El intendente de Ituzaingó Eduardo Burna destaco que “esto es de vital importancia para las familias que aún no tienen luz, por estar alejadas de las redes de distribución en Isla Apipé Chico, un gran logro que les permitirá mejorar su calidad de vida”.