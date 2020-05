Llegaron desde Europa las células madre y Nico Franco tuvo un exitoso trasplante

“Tengo ganas de abrazarlo, ayer lo felicité porque a esta situación se porta super bien. Los médicos me dieron la oportunidad de poder irme después de 15 días del trasplante de Nico, por el Covid-19 cambiaron todos los protocolos del hospital, antes nos turnabamos con el papá un día cada uno, ahora no se puede. Cuando vaya me quedaré hasta que salga del hospital”, sostuvo.