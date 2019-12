Llegan las cocinas inteligentes con pantalla y asistente de voz

Miércoles 18 de diciembre de 2019 | 15:00hs.

Además la cocina cuenta con los sistemas EasyClean y Self Clean que ayudan a mantener el horno más limpio para obtener el máximo rendimiento. Sin el uso de ningún producto químico, EasyClean elimina los residuos ligeros de alimentos con el poder del vapor en solo 10 minutos, mientras que Self Clean emplea calor elevado para eliminar las salpicaduras más duras del interior del horno.

El internet de las cosas ya se está viviendo con distintos electrodomésticos y partes de la casa. Ahora las cocinas se suman con novedades en inteligencia y capacidad de freír al aire, ya que la compañía de electrónica de consumo LG de Corea del Sur presentará su nueva gama InstaView ThinQ con Air Fry en el CES 2020 el 7 de enero. Es la primera vez que una cocina cuenta con compatibilidad de asistentes inteligentes e incorpora una pantalla sobre la freidora para gestionar distintas opciones.Escriben en el sitio oficial de LG que con el InstaView ThinQ Range de 2020 tenemos un horno de capacidad de 3,710 centímetros cúbicos, que incluye una freidora en la parte superior basada en un sistema de aire caliente a altas velocidades que utiliza menos aceite.El sistema funciona con la tecnología True Convection de LG que hace circular aire caliente a altas velocidades para obtener una calidad crujiente por fuera y jugosa por dentro y cocción de manera uniforme. Esto significa que no se requiere precalentamiento, las comidas irán de la heladera a la mesa más rápido que con los hornos convencionales.Otra acción interesante de la cocina inteligente es que al tocar dos veces la ventana de vidrio del horno, se enciende una luz interior para poder visualizar el plato sin necesidad de abrir la puerta, de tal manera que no se pierda calor ni haya riesgo de quemarnos.El horno ofrece compatibilidad con Google Assistant y altavoces con Amazon Alexa para poder ser controlado y monitorizado a través de cualquier habitación de la casa solamente con la voz.La gama avanzada funciona con una aplicación para que los usuarios puedan cocinar como un profesional con acceso a cientos de miles de recetas de internet y de otras cocinas inteligentes como SideChef, Innit y Tovala. También pueden enviar instrucciones de cocción paso a paso desde un teléfono inteligente al horno (desde Wifi o Bluetooth, lo que permite que el modo de cocción y la temperatura se configuren automáticamente para lograr que los platos no se pasen ni estén crudos."Comer comidas más saludables con mayor comodidad es el corazón de la nueva gama LG InstaView ThinQ con Air Fry", dijo Song Dae-hyun, presidente de LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. “Y un tiempo de cocción más rápido con menos limpieza significa menos tiempo en la cocina y más tiempo para la familia y el ocio. Esto es lo que entendemos por innovación para una vida mejor”.La nueva línea de cocinas 2020 LG InstaView ThinQ con Air Fry hará su debut en CES 2020 el 7 de enero en el stand del Centro de Convenciones de Las Vegas. Por el momento no dieron precio específico ni modelos a la venta, pero seguramente estarán en la primera parte del próximo año.