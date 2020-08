Llaman a empadronarse a los teatreros independientes

Miércoles 5 de agosto de 2020 | 09:00hs.

Convocan a la comunidad de teatreros independientes a inscribirse a un padrón, con la finalidad de hacerlos partícipes en las próximas elecciones del Consejo de Dirección provincial.La propuesta surgió en conjunto por parte de la Secretaría de Estado de Cultura de Misiones y el Instituto Provincial del Teatro Independiente (Ipti), con la finalidad de crear un padrón de la comunidad artística teatral. Se trata de una acción que posibilitará la participación en la próxima elección de nuevos directores regionales, con vistas a la plena puesta en funciones del instituto.La iniciativa surgió de la mano de la presentación del Plan Cultural 2020, en febrero de este año. Sin embargo, el contexto de pandemia pospuso la actividad hasta estos tiempos.“A pesar de ello, y con una demora lógica debido a la cuarentena, estamos dispuestos a poner en pleno funcionamiento el Ipti”, manifestó Joselo Schuap, secretario de Cultura, al tiempo que llamó a “toda la familia del teatro provincial” a participar de la convocatoria.Podrán empadronarse todos aquellos trabajadores contemplados en el artículo 4 de la Ley Provincial del Teatro Independiente (VI -180): aquellas personas que en virtud de una creación, representación o manifestación artística teatral independiente, tienen relación directa con el público; tienen relación directa en la realización o puesta en escena de la manifestación artística teatral independiente, aunque no con el público; aquellos que en carácter de investigadores, artistas, instructores, archivistas, bibliotecarios o docentes se encuentran directamente vinculados a la manifestación artística teatral independiente; y que eventualmente puedan prestar sus servicios y trabajo para la concreción de la manifestación artística teatral independiente.Para realizar el empadronamiento, deberán ingresar al sitio oficial Registro Provincial de Trabajadores del Teatro Independiente y completar el formulario. Además, deberán enviar la documentación que acredite la actividad teatral (certificados, artículos de prensa, bordereau de funciones realizadas, etc.) en un archivo PDF al correo ipti@ipti.misiones.gob.ar con el asunto “Registro más nombre y apellido”.Quienes durante el período de 2019 ya se han registrado en el padrón online no deberán volver a hacerlo, puesto que ya figuran inscriptos.