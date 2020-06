Lizy Tagliani se curó de Covid-19: “Mi segundo hisopado dio negativo”

Sábado 27 de junio de 2020 | 10:20hs.

A una semana de haber anunciado que estaba contagiada de coronavirus, Lizy Tagliani contó que ya está curada: el segundo test que le realizaron dio negativo. La conductora manifestó su emoción en diálogo con Rodolfo Barili y Cristina Pérez en Telefe Noticias y anticipó que va a averiguar si su organismo generó anticuerpos para poder donar plasma.“Estoy muy emocionada porque recién me acaba de llamar la doctora para decirme que mi segundo test dio negativo, así que estoy sola festejando con mis perros. Una alegría muy grande. Soy maricona, chicos…”, contó la conductora de El precio justo, con la voz temblorosa por la emoción.La conductora dijo que está “muy contenta” por la grata noticia, y señaló: “La doctora me dijo que seguramente la semana que viene me voy a hacer un análisis de sangre para ver si generé los anticuerpos. Mientras tanto, obviamente, sigo en mi casita”.El doctor Daniel López Rosetti, integrante del equipo de Telefe Noticias, confirmó que según “el nuevo protocolo” este test que se realizó Lizy basta para confirmar que se encuentra curada de la enfermedad.“Cambió el protocolo hace 24 horas. Ahora ya podés tener el alta incluso con un paciente que haya tenido insuficiencia respiratoria. Si mejora y en los últimos tres días no tuvo ningún síntoma está considerado de alta. Esto es para liberar camas: se sabe que no contagia con ese cuadro clínico”, explicó López Rosetti.Para despejar dudas, Lizy contó que en ningún momento tuvo síntomas y Cristina Pérez le consultó al profesional si, entonces, la conductora está dada de alta. “Se terminó el tema”, aseguró él, ante la felicidad de la humorista.Luego, a través de su cuenta en Twitter, la conductora les comunicó la noticia a sus seguidores: “Mi segundo hisopado dio negativo y por el nuevo protocolo no hace falta dos… Oficialmente curada. La semana que viene me sacaré sangre para ver si generé anticuerpos y si puedo donar plasma. Gracias por tanto amor”.En cuestión de minutos la publicación superó los mil retuits y los 20 mil “me gusta”, y recibió el apoyo de sus fans y compañeros del medio. Como siempre, los llamados haters se hicieron presentes y cuestionaron que se haya curado en tan poco tiempo. A lo que ella se encargó de aclarar: “Hace 14 días que estoy aislada por un caso cercano pero como hace poco más de una semana dio positivo alguien directo me testearon y ahí salió el positivo, no es que lo tuve una semana”.Belén Francese y Miguel Ángel Cherutti, algunos de los famosos que fueron al programa El precio justo en las últimas semanas, también dieron positivo al test de coronavirus. La artista contó que su futuro marido, Fabián Lencinas, también está contagiado.Pachu Peña, Diego Moranzoni, Melina Pitra, Magui Bravi, Franco Torchia, Pachu Peña, Gustavo Conti, Gabo Usandivaras y Nai Awada también se tuvieron que realizar el test de coronavirus por haber estado en el programa de Telefe y, afortunadamente, dieron negativo.Lizy fue muy criticada en las redes por haber tenido la presencia de varios famosos en su programa, en medio de la pandemia por el coronavirus. A algunos de ellos le respondió: “Estoy feliz por mis compañeros que dieron negativo y esperando que la pasen como yo los positivos”. Y luego agregó: “Me da pena porque Miguel (Ángel Cherutti) vive cerca del canal, entonces siempre que lo necesitamos lo llamamos y viene sin problemas al minuto”.