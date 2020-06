Lizy Tagliani dio positivo al test de Covid-19: “Por suerte, me siento bien”

Viernes 19 de junio de 2020 | 15:02hs.

La conductora de televisión Lizy Tagliani, expresó a través de sus redes sociales que tras haberse sometido al test de coronavirus, confirmó que es portadora de la enfermedad.













Quiero contarles que mi test por Covid-19 ha dado positivo. Por suerte, me siento bien. Estoy en casa manteniendo todos los cuidados necesarios. Gracias a todos por su amor incondicional. 💕💕💕 no tengo ningún sintoma... les pido unos minutos quiero procesar esto y contesto todo pic.twitter.com/ivfCAbBvRx — Lizy Tagliani (@lizytagliani) June 19, 2020

“Quiero contarles que mi test por Covid-19 ha dado positivo. Por suerte, me siento bien. Estoy en casa manteniendo todos los cuidados necesarios. Gracias a todos por su amor incondicional.Asimismo, en la misma publicación aclaró que es asintomática. No obstante, les pidió a sus seguidores que le den un tiempo para responder los mensajes de aliento, puesto que, aún no termina de procesar la noticia.El test se realizó luego de que dos integrantes de la producción de El precio justo, de Telefe dieron positivo. Minutos más tarde se confirmó que su compañera y amiga Floppy Cucu, también dio positivo al test al igual que otros tres compañeros del ciclo.La reconocida conductora, salió al aire a dar declaraciones en el programa El Noticiero de la Gente, a través de una comunicación telefónica desde su casa, lugar donde pasará el aislamiento.“La angustia es inevitable, por más que esté sana. El hecho de sentirme responsable de que puedo ser causante de que alguien por mi culpa se haya contagiado es muy estresante”, expresó.