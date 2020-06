Lizy Tagliani dio positivo al test de covid

Sábado 20 de junio de 2020

Luego de que dos integrantes de la producción de El precio justo, de Telefe, dieran positivo en el test de covid-19, todas las miradas estaban puestas en la conductora del ciclo, Lizy Tagliani, y en los invitados que fueron al último programa que se hizo en vivo.Finalmente, tras días de especulaciones, este viernes al mediodía Lizy confirmó que también se contagió de coronavirus.“Quiero contarles que mi test por Covid-19 ha dado positivo. Por suerte, me siento bien”, arracó la conductora en su texto, con la finalidad de tranquilizar a sus miles de seguidores.“Estoy en casa, manteniendo todos los cuidados necesarios. Gracias a todos por su amor incondicional, no tengo ningún síntoma... Les pido unos minutos, quiero procesar esto y contesto todo”, agregó en sus redes sociales, haciendo referencia a la cantidad de mensajes de apoyo que le brindaron sus seguidores pero también haciendo hincapié en que necesitaba tiempo para reflexionar sobre lo que estaba viviendo.Además, según pudo saber Teleshow, otros cinco productores del ciclo también dieron positivo en el test de coronavirus, sumando en total siete miembros de su programa.Por otra parte, la asistente de Lizy en el programa, Floppy Cucu también reveló que se contagió de coronavirus.“Amigos!! Les quiero contar que finalmente el test de Covid-19 me dio positivo. Quiero agradecerles los mensajes con tanto cariño. Estoy muy bien cumpliendo el protocolo como corresponde”, expresó desde su cuenta oficial de Instagram.“Desde lo más profundo de mi corazón les ruego que se cuiden, que salgan a la calle lo menos posible. Piensen que falta menos. #LosQuiero”, continuó.La semana pasada se habían llegado a grabar tres programas con varios invitados famosos, como Miguel Ángel Cherutti, Silvina Escudero, Noelia Marzol, Magui Bravi, José Chatruc, Nai Awada, Melina Pitra, Gustavo Conti, Flor Otero, Pachu Peña, Diego Moranzoni, Franco Torchia, Manuela Viale, Romina Giardina, Lizardo Ponce, Belén Francese y Leo Alturria, el novio de Lizy.