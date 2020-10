Lizy contó que extraña a ‘la Flopy’ - El Territorio Misiones

Domingo 11 de octubre de 2020

A fines de julio, tristemente, el mundo del espectáculo perdía a una persona a quienes sus colegas siempre definieron como fascinante y gran persona. Moría “la Florppy”, la histórica asistente de Lizy Tagliani con quien la conductora tenía una relación de hermandad. La animadora televisiva habló de cómo se siente hoy día y lleva adelante su duelo: “Todo este tiempo de fama lo hice con ella. Honestamente, con la edad no tengo mucho conflicto, no me pasa, no tengo trabas. Lo que sí siento últimamente son las cosas que voy perdiendo y que me llevan a otros momentos de mi vida. Veo a mi perra, que tiene 16 años y es la última conexión entre yo y mi mamá”.“Todo esto me pone muy triste”, cerró la conductora.