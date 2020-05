Listorti: “Cabré le elegía los galanes a Laurita”

Domingo 3 de mayo de 2020

La separación entre Nicolás Cabré y Laurita Fernández generó una serie de especulaciones sobre los motivos que llevaron a la decisión. Pero mientras la bailarina asegura que la ruptura fue en buenos términos, aparecen distintas versiones sobre las causas.

Esta vez, fue José María Listorti quien contó un dato desconocido del actor. Según reveló en el programa Hay que ver, el ex de la China Suárez elegía con qué galanes debía trabajar su novia. “La última tira que hizo Laurita ¿Saben quién eligió al galán? Nicolás Cabré”, contó el conductor en referencia a Inconvivencia, la novela que protagonizó con Tomás Fonzi.

El animador aseguró que lo prefirió porque es “amigo y conoce a su familia”. “Esto lo sé de primera mano. Él eligió, y hasta que no estuvo de acuerdo con el galán, no la dejaba a Laurita. No importa si es garantía o no, lo que señalo es el hecho de cómo se mete”, agregó.

Aún con tantos rumores, Laurita sólo dijo que “nos separamos por nosotros, estábamos desconcentrados, no sé que va a pasar más adelante”.

En cambio, Cabré, fiel a su estilo no ha hecho declaraciones a la prensa.

A lo largo del noviazgo que comenzó a fines de 2018, Laurita “cambió un montón, mantiene un perfil más bajo, y cambió hasta su manera de vestir”, había dicho Pampita en uno de sus programas.

Lo cierto es que el actor sigue siendo un enigma que alimenta a los ciclos de espectáculo. Escurridizo, Cabré evita hablar con la prensa y a pesar de su larga lista de amores, esta vez, parecía que iba a ser diferente. Laurita y el actor se mostraban enamorados y llegaron a convivir y a hacer planes de familia.

La periodista Lorena Lalín de Teleshow indicó que “sus mujeres son todas artistas, pero de perfiles bien distintos. Sin embargo, en su relación con Cabré pareciera que todas actuaron de la misma manera: sorteando rumores de infidelidad, bajando el perfil ante la prensa -rasgo muy característico del actor en toda su vida-, cuidando las palabras con las que hacen referencia hacia el galán. Y principalmente guardando silencio de lo que vivieron, sintieron, disfrutaron o sufrieron al lado del actor que, ante cada separación, parece no soportar la soledad y rearmarse rápidamente”.