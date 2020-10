Listori , también con coronavirus - El Territorio Misiones

Martes 13 de octubre de 2020

José María Listorti se sumó al listado de famosos que se contagiaron de coronavirus. El conductor permanece aislado en su casa desde el domingo, día en el que empezó a sentir algunos síntomas. Luego de haberse realizado un hisopado y confirmar que tenía Covid-19, publicó ayer un video en Instagram.“El domingo me desperté con un poquito de fiebre, no mucho, 37,8 y un poquito de dolor de garganta. Como dicen en estos casos, activé el protocolo, me hice un hisopado que me dio positivo. Soy Covid positivo. Afortunadamente me siento bien, ya no tengo fiebre. Tengo olfato, tengo gusto, no me duele la garganta. Sólo tengo un pequeño dolor corporal, cansancio, pero la verdad es que estoy bien”, aseguró.