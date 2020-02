Lisandro, camino a obtener el primer DNI con género no binario en Misiones

Domingo 2 de febrero de 2020

Por Victoria Bergunker interior@elterritorio.com.ar

Son muchas personas las que transitan a diario en una sociedad que pareciera no estar hecha para todos, donde las reglas del juego contemplan la fórmula binaria (masculino-femenino) como única posibilidad, dejando afuera a quienes se autoperciben con otros géneros, de otra forma. Lo cierto es que por fuera de este par existen personas que se identifican como no binarias.

Lisandro Lombardi es de Posadas, tiene 34 años y desde que tiene uso de razón siente que no encaja con lo social y culturalmente establecido, porque no se siente un hombre, pero tampoco una mujer. Según confesó en diálogo con El Territorio, la sensación es como si estuviera en un limbo, “donde no encastro, donde no soy”.

En este marco, vale aclarar que el sexo tiene que ver con las características anatómicas y biológicas dadas al nacer, pero el género forma parte de una construcción cultural e histórica, y tiene que ver con la autopercepción que las personas tienen de sí mismas, por lo tanto, pueden no coincidir.



Primeros pasos

Hace un tiempo, Lisandro perdió su Documento Nacional de Identidad (DNI) y decidió que era el momento de ser reconocido tal cual se percibe: no binario. “Fui a hacerme al Registro de las Personas y les dije que no era ni varón ni mujer. Pregunté si existía la posibilidad de que me asignen desde otro lugar y quedaron sorprendidos”.

Fue entonces cuando se puso en contacto con la Red de Abogadas Feministas de Misiones, ya que entendió que necesitaba a personas con perspectiva no solo de género, sino también de diversidad. Florencia González fue la abogada que lo ayudó a transitar los primeros pasos para guiarlo a concretar este anhelo. “Nos juntamos y él nos comentó sobre este camino de transición que venía haciendo en donde el reconocimiento de su autopercepción de género es como el paso final que estaba necesitando para sentirse aceptado”.

A partir de este momento comenzaron las gestiones junto a diputada provincial Anazul Centeno, quien también pertenece a la red. En primera instancia, se pusieron en contacto con autoridades del Registro de las Personas de la provincia, “para empaparnos sobre cómo venían trabajando en cuanto a estas cuestiones”, comentó González. Así pudieron constatar que en Misiones se venían llevando adelante cambios de género pero siempre dentro del sistema binario, es decir, femenino y masculino, pero nunca se había hecho un cambio sobre el género no binario.

“La realidad es que estaban enmarcados dentro de un fundamento jurídico porque la Ley de Identidad de Género es muy ambigua. Si bien habla del derecho de la autopercepción, no específicamente del género no binario. Dentro del Registro consideraban que esa interpretación era tarea de un juez y no de un funcionario público, decían que correspondía hacerlo vía trámite judicial”, dijo González.



No pertenecer

“Yo pensaba: ‘Quiero que el Estado me reconozca, si tengo una ley que garantiza, el Estado tiene que empezar a ser generador de la inclusión de todas las identidades’, después yo me encargo de buscar la pertenencia”, pensaba Lisandro cuando comenzó todo.

Además, recordaba casos de otras provincias y temía que pudieran replicarse. “El más judicializado fue el de Tierra del Fuego, que tuvo como tres años hasta que salió, aunque el fallo fue muy ejemplificador. Otro antecedente es en Mendoza; en Santa Fe hay dos: uno de Rafaela y otro de Casilda. En el último caso, no le concedieron la posibilidad de consignar el género no binario, sino autopercibido. Eso fue una burla, porque todos los géneros son autopercibidos”, manifestó.

González y Centeno comenzaron a golpear puertas para que Lisandro pudiera obtener su DNI sin tener que pasar por etapas que podrían ser -entre otras cosas- traumáticas. “Lisandro no quería someterse a un proceso ordinario como ha pasado por ejemplo en Tierra del Fuego, que es muy tedioso, largo y requiere de mucho esfuerzo, tiempo, dinero. Además supone victimización y revictimización de la persona que va simplemente a pedir que se reconozca su identidad”, comentó Centeno, refiriéndose a las pericias psiquiátricas y físicas a las que podría haber quedado expuesto.

Por eso comenzaron a reunirse con distintos organismos estatales involucrados en el tema, con el objetivo de evitar tener que pasar por vías judiciales para obtener el DNI, y simplemente hacerlo administrativamente, como el resto de las personas.

“Tuvimos el apoyo fundamental del Ministerio de Gobierno, de la Subsecretaría de Justicia. Logramos el aval para llevar adelante el trámite por vía administrativa, es decir que a partir de ahora Lisandro o cualquier persona que quiera ser reconocida como no binario, está habilitada a pedir el cambio”, aseguró González.



Volver a nacer

“Todavía no tengo el DNI pero ya se redactó el instrumento legal que cuenta con la firma del ministro de Gobierno, Marcelo Pérez. En los próximos días estaría llegando a la dirección del Registro de las Personas”, explicó Lisandro. En este sentido, agregó que esto marcará un antecedente en la provincia para otras personas que se encuentren en su misma situación.

“Te presentás, decís que querés hacer un cambio registral en el marco de la Ley de Identidad de Género porque te percibís como género no binario y no debería haber ningún problema. Ahí ellos te habilitan el cambio registral en la partida de nacimiento y se emite un nuevo DNI donde figura el nuevo género. Se rectifica la partida de nacimiento, básicamente volvés a nacer”, dijo emocionado.

Sin embargo, destacó que “la búsqueda no concluye en la posibilidad de tener el DNI y figurar como una persona no binaria, sino que a partir de eso haya más aceptación”.

Lisandro confesó que la relación su familia es prácticamente nula, pero eso nunca le significó un impedimento para seguir adelante, “porque a fin de cuentas el que transita en este cuerpo soy yo”. Así, supo crear sus propios vínculos afectivos donde sintió que no era juzgado, “donde no hay el dejo de ‘te acepto a pesar de’, porque si me aceptás no tiene que haber un a pesar de nada”, concluyó.

Lisandro es artista, actor, militante de derechos humanos y está terminando la carrera de Letras. Pero lo más importante: hoy por fin puede empezar a despojarse de la necesidad de “encajar”.