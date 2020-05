Lionel Scaloni: “La cancha de River siempre está dentro de los planes”

Domingo 31 de mayo de 2020

Luego de la polémica suscitada por los comentarios de Lionel Scaloni, técnico de la selección argentina, respecto de jugar partidos de local en La Bombonera o en Rosario, el

DT salió a aclarar sus dichos y aseguró que “el Monumental está siempre dentro de los planes”.

“Cuando a mí me dicen que no nombré a la cancha de River, es simplemente porque River ya está estipulado para la Selección. Porque la Copa América la vamos a jugar ahí. Yo nombraba canchas que no estaban estipuladas para jugar y a las que pocas veces se había ido, pero en ningún momento descarté la de River”, sostuvo Scaloni en diálogo con el sitio Olé.

El mayor punto de conflicto se había generado ante un comentario que el entrenador realizó respecto de que le gusta sentir “el calor del público” y que, entiende, se malinterpretó: “Cuando hablaba de calor y cercanía de público, era simplemente eso, de estar más cerca, no de hinchada ni de aliento ni nada. Nunca dije eso ni lo voy a decir. Sería una falta de respeto a esa cancha y a esa gente que siempre que hemos jugado nos trató súper bien. Me parece que se tergiversaron las respuestas mías”.