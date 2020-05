Lionel Messi y una nueva donación para hacerle frente a la pandemia

Viernes 1 de mayo de 2020 | 11:40hs.





Pero Leo no fue el único referente del mundo del deporte que se mostró comprometido con la causa. Son muchos los que a lo largo de estos días fueron aportando su grano, de acuerdo a sus posibilidades.



Pep Guardiola, exentrenador de Messi, aportó una suma millonaria a la Fundación Ángel Soler Daniel para la compra y el aprovisionamiento de material sanitario ante la emergencia de la pandemia de COVID-19 en España.



Lautaro Martínez, por su parte, aportó una importante cantidad de insumos para ser distribuidos en los hospitales públicos de su ciudad natal, Bahía Blanca. Ignacio Scocco, mientras tanto, llevó alimentos no perecederos a la Comuna de Hughes -Santa Fe-, para que sean repartidos entre aquellas personas que en el día a día se la rebuscan haciendo "changas" y que actualmente la tienen complicada por el hecho de no poder salir de sus casas.

Lionel Messi, estrella de la Selección argentina y del Barcelona, realizó una nueva donación, esta vez para ayudar a los equipos médicos a hacerle frente a la pandemia del coronavirus.En esta oportunidad, La Pulga hizo llegar dos monitores multiparamétricos, siete respiradores y 10 bombas de infusión al Hospital Cullen, de la provincia de Santa Fe.La donación fue realizada a través de la Fundación Garrahan y, según pudo averiguar Toda Pasión, también se entregarán equipos en otras unidades hospitalarias.No es el primer gesto que tiene La Pulga desde el avance del coronavirus. A fines de marzo, Leo entregó un millón de euros para repartir entre una clínica de Barcelona y otro hospital de la Argentina."Los equipos del Clínic están comprometidos en esta lucha y agradecemos toda la colaboración que nos llega. La destinaremos al abordaje multidisciplinar de la infección por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, tanto desde la investigación, como en la atención a los pacientes y sus familiares", señalaron aquella vez desde la clínica catalana.