Lionel Messi se reunió con su padre en la espera de una decisión final - El Territorio Misiones

Viernes 4 de septiembre de 2020 | 11:20hs.

Se viene el final de la novela de Lionel Messi y Barcelona. El desenlace es inminente y se espera que hoy haya un anuncio sobre la decisión final sobre marcharse ahora o quedarse en el club catalán hasta junio de 2021 para cumplir el contrato vigente.Luego de la reunión del miércoles con el presidente Bartomeu, hoy Jorge Messi estuvo cara a cara con Leo y evaluaron el complejo escenario que se da para desvincularse en este momento. Barcelona le puso las cosas difíciles y la intención de todas las partes es resolver el tema con un acuerdo y no tener que llegar a la justicia.Messi podría aceptar quedarse en el Barcelona y cumplir con los diez meses de contrato que tiene por delante y jugar la última temporada en el club que lo recibió hace 20 años cuando llegó desde Rosario. Entonces en junio próximo tendría que decidir si renueva (le ofrecen dos años más) o se va. Pero nada está dicho todavía.Jorge Messi tendría hoy una segunda reunión con Bartomeu para tratar de darle un corte definitivo a la situación que se está haciendo muy larga. Si se queda, Leo tiene que integrarse cuanto antes al plantel que ahora comanda Ronald Koeman, y si decide irse el acuerdo de partes tiene que darse en cuestión de días para no demorar más la incorporación a otro club.Escueto. Con un simple “sí”, Jorge Messi le admitió a Deportes Cuatro que Lionel Messi está evaluando la idea de cumplir el contrato con el Barcelona que finaliza en junio de 2021, al ver que es muy difícil que salga en este momento. El padre y representante del jugador se reunió ayer con el presidente del club, Josep María Bartomeu y no habría salido con buenas sensaciones. Si La Pulga se va ahora, alguien va a tener que pagar.En un principio, los Messi evaluaron con un grupo de abogados la posibilidad de salir como “libre” del Barcelona, apelando a una cláusula del contrato que indicaba que al final de temporada, el jugador podía romper el vínculo unilateralmente. Sin embargo la cuestión no sería tan fácil.Mientras tanto, en el club tienen confianza en que Messi seguirá jugando al menos una temporada más y lo cuentan para lo que viene. Koeman lo quiere y ya dijo que era su “piedra fundacional” del nuevo equipo que no tendrá a Luis Suárez, Arturo Vidal e Iván Rakitic, entre otros.