Lio en Barcelona: Los hinchas manifestaron su enojo con la dirigencia e intentaron entrar al Camp Nou - El Territorio Misiones

Miércoles 26 de agosto de 2020 | 18:20hs.

Así están las cosas en las inmediaciones del Camp Nou 👉🏼



🎥 @DavidIbanez5

pic.twitter.com/iG1lStOCZF — ⁤⁤⁢­­Bárbara Vitantonio 💚 (@BarVitantonio) August 26, 2020









Tras conocerse la noticia de que el crack argentino, expresó su deseo de marcharse del FC Barcelona, diferentes medios deportivos iniciaron las especulaciones del cuál será el próximo destino del rosarino.





Es por esto que, a modo de broma, los usuarios de las redes sociales en todo el mundo no tardaron en publicar divertidos memes en donde se lo puede ver a “la pulga” vistiendo diferentes camisetas de clubes humildes, que no cuentan con el dinero suficiente para contratar los servicios del astro argentino.





Misiones no fue la excepción y los usuarios de las redes también vistieron a Messi con la camiseta del club de sus amores, tales como la de Guaraní A. Franco, Atlético Posadas y Luz Fuerza de la capital misionera, Crucero del Norte de Garupá, Sportivo Eldorado, y Timbó de Jardín América.









Luego de que el máximo ídolo del FC Barcelona, Lionel Messi, expresara su deseo de marcharse del club, decenas de hinchas del club catalan salieron a las calles pedir que el crack rosarino se quede en el club, como así también, para exigir la renuncia del presidente Josep Maria Bartomeu, Al grito de "¡Messi quédate!" y "¡Bartomeu dimisión!".Durante la protesta, un camión intentó ingresar al estadio Camp Nou, pero al momento que los hinchas se percataron de esto, aprovecharon la oportunidad para ingresar por la fuerzas al predio.No obstante, la policía local intervino rápidamente y pudo evitar que los incidentes fueran mayores. De esta manera, la manifestación continuó desarrollándose a las afueras del estadio.Según medios españoles, mañana se espera otra reunión entre dirigentes del club catalán con el astro argentino. Los hinchas blaugrana no pierden las esperanzas de que Messi cambie de opinión.El club catalán, a través de su secretario técnico, Ramón Planes, dijo hoy que cuentan con Messi para la próxima temporada y no contemplan su salida, y que lucharán para que siga.La cúpula directiva del club catalán entiende que no es posible que Messi abandone el Barcelona de forma gratuita, ya que su cláusula de libertad venció el 10 de junio, y no puede aplicarse ahora, como dicen los abogados del astro.Su actual contrato está vigente hasta el 30 de junio de 2021, y para irse debe pagar 700 millones de euros.El delantero argentino, no obstante, confía en lograr una salida acordada, con lo que evitará problemas legales y tendría previsto acudir el lunes al primer entrenamiento bajo las órdenes de Ronald Koeman, según diversas fuentes.Entre tanto, los hinchas culé se dividen entre los que todavía tienen esperanzas en que revierta su decisión y los que se resignaron pero quieren mostrar su repudio a los directivos del Barcelona.