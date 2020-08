Limpieza en barcelona - El Territorio Misiones

Martes 25 de agosto de 2020

Tras el 8-2 frente a Bayern Munich, en los cuartos de final de la Liga de Campeones, se desató la tormenta perfecta para el Barcelona. Fue el punto final para el ciclo de Quique Setién y puso a las figuras del plantel con un pie fuera del club. Mientras Lionel Messi sigue en silencio, Ronald Koeman ya le comunicó a Luis Suárez, Rakitic, Arturo Vidal y Umtiti que no seguirán en el equipo y que se busquen una salida. Así reveló temprano la radio catalana RAC1 e informaron más tarde los diarios Sport y Mundo Deportivo. “La lista negra” ya tiene a cuatro figuras, mientras Messi “se ve más afuera que adentro”, según las mismas fuentes.“El técnico holandés se ha reunido esta mañana -por ayer- con Ramón Planes, el nuevo secretario técnico, y con Oscar Grau, el CEO del club azulgrana. Después de algunas horas de reunión, el técnico ha ido descolgando el teléfono y dando bajas, aunque también alguna alta, como la de Coutinho y alguna continuidad como la de Alba. No seguirán Luis Suárez, ni Rakitic, ni Vidal y, a poder ser, ni Umtiti”, detalla Mundo Deportivo, que no sólo le pone nombres a la lista, sino que también revela cuáles serían los pedidos del DT holandés.¿Quiénes aparecen en los planes del entrenador? El primer borrador tiene a un defensor central, dos laterales, un mediocampista “físico” y un “9”. Así, vuelve a ganar terreno Lautaro Martínez, que sería el elegido para ocupar el lugar de Suárez. La dirección deportiva de Barcelona le dio el OK al delantero de Inter y tendría la aprobación de Messi, aunque se desconoce qué será del futuro del rosarino.El central ocuparía el lugar de Umtiti, mientras que los laterales “low cost” que buscan serían los suplentes de Semedo y Jordi Alba (seguirá un año más). Sin Vidal y Rakitic, pero con las llegadas de Pjanic y Coutinho (vuelve del préstamo en Bayern Munich), va por un volante físico, pero no revelan el nombre elegido.La salida de Suárez de Barcelona, supone mucho aire para las arcas del club catalán, ya que el uruguayo es el tercer mejor pagado del plantel, con un acuerdo de 24 millones de euros brutos por temporadaUno de los puntos que genera más atención de este movimiento de Koeman es cómo impactará la noticia en Messi, ya que Suárez desde que el charrúa desembarcó en 2014 en Barcelona, se convirtió en el compañero inseparable del rosarino. Es por eso que algunos medios se atreven a deslizar que esto podría generar más distancia entre Messi y Barsa.Por su parte, el entrenador holandés Koeman calificó ayer como “un placer” tener en el equipo a Messi, con quien se reunió la semana pasada a poco de asumir el cargo.“Es un placer tener un jugador como Messi en el equipo. Con su calidad encontrará el espacio en la evolución del equipo”, expresó Koeman en una entrevista con el canal oficial del club catalán.El flamante DT de Barcelona elogió al argentino, uno de los capitanes del equipo, unos días después de la reunión que tuvieron luego de asumir el cargo.