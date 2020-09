Lily Collins se comprometió con Charlie McDowell - El Territorio Misiones

Sábado 26 de septiembre de 2020

A días del estreno de la esperada serie Emily in Paris, su protagonista, Lily Jane Collins (31) –la hija del músico Phil Collins (69)–, realizó un posteo en Instagram que dejó boquiabiertos a sus fans.Sucede que su novio desde hace un año, Charlie McDowell (37), el ex de Emilia Clarke, reconocida por interpretar a Daenerys Targaryen en Game of Thrones), le pidió casamiento y ella, ultra emocionada, no dudó en mostrar hasta el último detalle.Desde el momento del pedido de él arrodillado hasta el primer plano del anillo de compromiso (un anillo de oro con un gran diamante de corte cuadrado).“Estuve esperando toda mi vida por vos y no puedo esperar a pasar nuestra vida juntos”, dijo enamoradísima en el posteo que ya tiene más de dos millones de likes. A su vez, él utilizó sus redes sociales para decir “En un tiempo de incertidumbre y oscuridad, has iluminado mi vida. Siempre apreciaré mi aventura con vos”.