Licencia para empleados públicos en grupos de riesgo y receso en la Justicia

Martes 17 de marzo de 2020

Por Nazarena Torrespolitica@elterritorio.com.ar

Medidas en el Servicio Penitenciario Entre las medidas adoptadas por el gobernador de la provincia, Oscar Herrera Ahuad, también se establecieron recaudos para las visitas al Servicio Penitenciario Provincia.

De acuerdo a lo expuesto por el mandatario, “a partir de ahora las visitas serán de no más de dos personas, controladas por el servicio de sanidad antes del ingreso”.

Para ayudar a la vinculación de los reclusos con sus seres queridos, se determinó además la ampliación del horario de comunicación telefónica.

No obstante, a las medidas mencionadas, se suma la prohibición del ingreso de menores de edad y de mayores de 65 años, por el término de treinta días.



En el marco de la emergencia sanitaria y epidemiológica que rige en Misiones, por brote de dengue y riesgo de coronavirus, desde los distintos ámbitos de la Provincia se adoptaron medidas de prevención excepcionales, encuadradas en un plan de contingencia ampliado.Sumando a la prevención, el gobernador Oscar Herrera Ahuad anunció ayer por la mañana la aplicación de licencias por 30 días a los trabajadores estatales que se encuentran englobados en los denominados grupos de riesgo, como ser las personas mayores de 60 años, las embarazadas o aquellos empleados que padezcan alguna enfermedad previa.Por su parte, la Justicia misionera decidió adherirse a la medida de resguardo, por lo que estableció un receso judicial extraordinario, que comenzará a regir desde hoy y se extiende hasta el 31 de marzo inclusive, aunque se mantendrán las guardias mínimas.Las medidas se suman a las ya dispuestas con anterioridad por el gobierno de la provincia, como la suspensión de las clases y de eventos de concurrencia masiva, como deportivos y artísticos. Así también, en concordancia con lo resuelto por la Provincia, los municipios se adhirieron al decreto 330/20, suspendiendo las actividades que supongan la aglomeración de personas.“En el marco de la emergencia sanitaria y epidemiológica decretamos licencias de carácter excepcional a las personas mayores de 60 años, embarazadas en cualquier trimestre y grupos de riesgo de enfermedades pulmonares crónicas y otras, que trabajen en el Estado provincial, entes autárquicos y sociedades del Estado provincial”, anunció el mandatario misionero, a través de su cuenta de Twitter.Además, aclaró que “la licencia no afectará la percepción de las remuneraciones normales y habituales, como así tampoco de los adicionales que por ley o convenio le correspondiere. Éstas tendrán una duración de 30 días a partir del día de la fecha”.Aclaró que los empleados tendrán la posibilidad de cumplir tareas desde su domicilio y de manera online.“Esta licencia extraordinaria, además, se extiende a aquellas personas que tengan alguna enfermedad que predisponga a una inmunosupresión, alguna enfermedad que pueda hacer que su salud se debilite un poco más con estas patologías”, añadió Herrera Ahuad.Al respecto, la ministra de Trabajo, Silvana Giménez, explicó a El Territorio que “claramente hay que profundizar las acciones de prevención del dengue y el coronavirus, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria”.“Es importante que sepan que las personas que tengan licencia no perderán la percepción como tampoco los adicionales que tengan por convenio”, ratificó la funcionaria.Y especificó que entre los grupos de riesgo por alguna patología previa se encuentran aquellos que tengan afecciones crónicas, pulmonares, como epoc, afecciones cardíacas, coronarias, cardiopatías congénitas, oncológicos, trasplantados, con insuficiencia renal crónica que precisen diálisis, entre otras enfermedades.“El trabajador solamente debe comunicar en su lugar de trabajo que se acogerá a la medida por estar comprendido en los grupos de riesgo, con una nota será suficiente porque los registros de recursos humanos ya deben contar con la documentación que acredite estos casos, al tratarse de enfermedades crónicas o un embarazo, por ejemplo; la idea es cuidarnos entre todos y tomar conciencia”, remarcó Giménez.En tanto, el secretario general de ATE Misiones, Jorge ‘Koki’ Duarte, distinguió que “ante situaciones como estas, es atinado que se resguarde a los trabajadores de mayor riesgo”.“Ante este flagelo, hay que guardar los recaudos y ha sido oportuna la medida para los grupos de riesgo, nos preocupa la situación, debemos estar preparados y el Estado tiene la obligación de resguardar la seguridad social y física de los trabajadores”, puntualizó.No obstante, el sindicalista adelantó que desde las organizaciones enviarán un petitorio a la gobernación para solicitar suministros de higiene y desinfección paras las dependencias públicas de los municipios del interior provincial.En tanto, los ministros del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Misiones resolvieron disponer un plan de contingencia por razones sanitarias que incluye un receso judicial extraordinario desde el 17 al 31 de marzo. No obstante, se contará con atención al público de 8 a 11, “sin distinción de instancias ni fueros, donde cumplirán funciones los magistrados y funcionarios a cargo de cada dependencia judicial o área administrativa, conjuntamente con la totalidad de los secretarios, dos agentes administrativos y un personal de maestranza como máximo”.Empero, aclararon que se podrá requerir del personal, por lo que deberán estar disponible a las necesidades de servicio y la eventual convocatoria. Por tal razón, solicitaron que no se ausenten de sus lugares de residencia, instándolos al acatamiento de las medidas de prevención.De acuerdo a lo que aclararon, el plan prevé la prestación mínima de servicio con la suspensión de plazos procesales administrativos “quedando en salvaguarda toda actuación judicial que, de no practicarse pueda causar perjuicios irreparables”.Asimismo, los ministros decretaron, como medida preventiva, conceder licencia con goce de haberes desde ayer a todos los magistrados, funcionarios y agentes del Poder Judicial de la provincia “mayores de 60 años, a las embarazadas, a pacientes con enfermedades oncológicas, pacientes inmunodeprimidos (diabéticos, pacientes con VIH, y epoc- enfermedad pulmonar obstructiva crónica), con antecedentes cardíacos o con insuficiencia renal, que posean la debida acreditación del Cuerpo Médico Forense”.Finalmente, sugirieron a la población que todos los trámites que puedan consultarse, sin necesidad de presentarse en los edificios públicos, los realicen vía telefónica.