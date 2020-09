Libertadores: Boca va por un nuevo triunfo para quedar cerca del pase a octavos - El Territorio Misiones

Jueves 24 de septiembre de 2020 | 02:00hs.

Boca, que protagonizó un regreso exitoso en la Copa Libertadores luego de más de seis meses de receso por la pandemia de coronavirus, visita a Deportivo Independiente Medellín (DIM), de Colombia, en un partido válido por el grupo H que puede allanar su clasificación a los octavos de final en el caso de quedarse con los tres puntos.El encuentro se jugará a partir de las 21 en el estadio Atanasio Girardot, de la ciudad de Medellín, con el arbitraje del ecuatoriano Augusto Aragón y televisación de Espn 2.Boca tiene 7 puntos, mientras que su rival de hoy no tiene unidades en tres partidos.El Xeneize reapareció en Asunción la semana pasada con un triunfo sólido y convincente ante Libertad por 2-0, con goles de Toto Salvio, y en Medellín intentará mantener el nivel que mostró, nuevamente con la dupla técnica integrada por Leandro Somoza y Mariano Herrón, quienes ocuparán el lugar de Miguel Ángel Russo, preservado por ser paciente de riesgo.Lo que cambiará será la formación, ya que es probable el regreso del colombiano Frank Fabra en lugar de Emmanuel Mas, y de Agustín Obando por el cordobés Gonzalo Maroni. El resto del equipo será la base de siempre.Enfrente estará el DIM, de andar tambaleante en la Libertadores, luego de haber perdido los tres partidos, incluido el cruce de ida jugado en la Bombonera el 10 de marzo pasado por un holgado 3-0.El entrenador de los colombianos, el ex arquero paraguayo Aldo Bobadilla, pende de un hilo y si no logra un buen resultado seguramente no continuará en el club.El favorito es Boca, sobre todo si repite lo bueno que mostró en Asunción, donde no acusó la prolongada inactividad y la casi nula práctica de fútbol debido a los contagios que sufrió el plantel hace algunas semanas.Ayer se abrió la 4° fecha del grupo H en Venezuela, donde Caracas se recuperó de un mal inicio, venció a Libertad por 2-1 y alcanzó a Boca en la cima de la zona.El elenco paraguayo empezó ganando gracias al tanto de Matías Espinoza, pero en el complemento Jorge Echeverría, de penal, y Saúl Guarirapa le dieron el triunfo a los locales.