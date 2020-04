Liberarse en el encierro

El beneficio en los niños: “Los mantiene enfocados”

La práctica de yoga cuenta con innumerables beneficios y en el caso de los niños, que por estos días canalizan su estrés con hiperactividad, esta disciplina los ayuda a mantenerse enfocados y más tranquilos. Lorena cuenta con alumnos que ya practicaban con ella en el salón y que ahora siguen manteniendo sus clases online y los beneficios en sus hogares son evidentes. “La mamá de tres de mis alumnitos me llama y me dice ‘Lore, yo quiero ver si ellos pueden captarte desde la pantalla’ y probamos porque los niños no son como los adultos, nosotros por ahí lo hacemos por una necesidad de ir liberando endorfina del cerebro y empezamos a querer hacer algo, en el caso de ellos no captan eso y el estrés lo vuelcan en su hiperactividad, en empujar, en correr y saltar y tocar cosas que por ahí los ponen en peligro, entonces entran en conflicto con los padres”, explicó la instructora. Lorena comenzó con los tres hermanitos a realizar las clases y ver cuál era su reacción al trabajar de manera virtual y vieron, tanto ella como los padres, que ellos se adaptaron rápidamente. “Es otro contacto entonces ahora había que ver cuál era la reacción de ellos al verme del otro lado de la pantalla y ver si me podían seguir. Le dije a la mamá ‘vamos a intentar y probar’, ellos ya me conocen y captaron rápido”. La madre les pone la computadora adelante, les extiende una sábana y “los tres hermanitos van siguiéndome con ningún tipo de conflicto ni objeción. Se trabaja 35 minutos y después pasamos a la parte didáctica porque ya le había mandado trabajos previos, su mamá los imprime y ellos los hacen”, explicó Lorena. “Yo les voy hablando y van haciendo los trabajitos, pintan o hacen expresión libre. Es lo que trabajamos también en el salón y ahora a través de una pantalla, es un desafío tanto para ellos como para mí, pero la mamá está chocha porque es una hora y pico en la que están enfocados en una actividad y en hacer algo”, finalizó.