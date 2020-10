Liberaron al policía acusado de matar a George Floyd - El Territorio Misiones

Jueves 8 de octubre de 2020

El policía blanco Derek Chauvin, principal acusado por la muerte del afroestadounidense George Floyd, que desencadenó una masiva ola de protestas contra el racismo y la brutalidad policial en Estados Unidos, fue liberado ayer tras pagar una fianza de un millón de dólares, según documentos judiciales.El agente de 44 años será juzgado en marzo junto con tres ex colegas acusados de complicidad en la muerte de Floyd, ocurrida el 25 de mayo en Minneapolis, Minesota, después que Chauvin se arrodillara en su cuello durante casi nueve minutos.En las imágenes se puede ver a George Floyd rogando una y otra vez para que lo dejen de presionar contra el asfalto, ya que no podía respirar. “Por favor”, se puede escuchar al hombre decir. “Por favor, por favor, no puedo respirar”. La escena se convirtió en icónica durante esta pandemia. Luego, esto significó el inicio de una revuelta en todo Estados Unidos.