Liberaron a los cuatro policías implicados en el caso Villalba

Viernes 20 de diciembre de 2019

Por Jorge Posdeley fojacero@elterritorio.com.ar

Procedimiento y muerte

De acuerdo a lo que se pudo reconstruir, el jueves 5 de diciembre, cerca de la medianoche, la Policía fue requerida por un ciudadano que denunció a dos hermanos del barrio La Cantera por haber intentado robar su motocicleta, aunque la familia asegura que el inicio de todo fue la gresca. Ante ello, un patrullero acudió al llamado y después solicitaron refuerzos para avanzar hasta La Cantera, un precario asentamiento ubicado a unos tres kilómetros del casco urbano de Apóstoles.

Según la versión aportada por los uniformados intervinientes, una vez llegado al lugar se encontraron un hermano de Villalba, Ramón ‘Chueco’ Piris, un sujeto con varios antecedentes por diversos delitos, y procedieron a detenerlo, aunque allí fueron apedreados y golpeados con palos por un grupo de vecinos que intentó entorpecer el procedimiento.

También aseguraron que se sintieron superados en número y que vieron a Villalba “presumiblemente armado”. Por ello, decidieron realizar disparos intimidatorios al suelo y se fueron del lugar, pero horas después supieron que Villalba había llegado sin vida al hospital local.

Sin embargo, en la escena no se encontró ningún arma de fuego que pudiera pertenecerle a Villalba y la mayoría de los testimonios recolectados hasta el momento también contradicen dicha versión.

En el lugar, en tanto, sí se incautaron al menos quince casquillos -además de un cargador casi entero- de una pistola 9 milímetros, los cuales fueron incautados y remitidos a distintos especialistas para sus respectivas pericias.

Tras cumplir exactamente dos semanas tras las rejas, los cuatro uniformados implicados en el procedimiento que culminó en el crimen de Luciano Villalba (18) en el barrio La Cantera de Apóstoles fueron excarcelados ayer y continuarán el proceso en libertad, aunque con ciertas restricciones y condiciones.Tal como adelantó El Territorio, el jueves se presentaba como un día en el cual se iban conocer importantes novedades en el marco de la causa y así fue.Es que en la jornada de ayer el magistrado Miguel Ángel Faría, titular del Juzgado de Instrucción Cuatro, finalmente dio al lugar al pedido de excarcelación extraordinaria presentada por la letrada local María Teresa Espinosa, quien encabeza la defensa de los cuatro uniformados.Según indicaron fuentes consultadas por este matutino, la excarcelación de los implicados se dio mediante una caución juratoria y de esta forma los cuatro efectivos policiales que cumplían funciones en diversas dependencias policiales de Apóstoles recuperaron la libertad poco después de las 12.30.Al salir, fueron recibidos por algunos vecinos de la ciudad que se habían manifestado a su favor durante estos días y los uniformados agradecieron el apoyo brindado.De igual forma, la liberación de ellos no significa la desvinculación del caso, ya que continuarán supeditados a la causa aunque podrán seguir el proceso en libertad, hasta tanto cumplan con las restricciones y condiciones que les fueron impuestas por las mismas autoridades.En este contexto, se pudo saber que los policías ahora cuentan con una restricción de acercamiento tanto al barrio La Cantera como a la familia Piris-Villalba, al tiempo que deberán comparecer ante la Justicia una vez cada 30 días para demostrar que siguen a derecho.Respecto a la situación laboral de los cuatro implicados, El Territorio pudo saber que continúan en situación de disponibilidad y su futuro dependerá de lo que oportunamente resuelva la Jefatura de Policía en base a las disposiciones del mismo juzgado interviniente.En este contexto, trascendió que la posibilidad de que regresen a desempeñarse dentro de la fuerza en el corto lapso es probable, aunque se tendrá que definir si vuelven a sus mismos puestos o cumplirán otras labores en otras dependencias.Las mismas fuentes explicaron que hasta el momento el hecho continúa siendo investigado bajo los cargos de abuso de autoridad y homicidio, por lo que en ese sentido no hubo ninguna modificación.Los implicados son un oficial subayudante de la Comisaría Primera, un sargento de la misma dependencia, un cabo de la Comisaría Tercera y un agente del Comando Radioléctrico.Si bien aún restan conocerse los resultados de una importante cantidad de pericias ordenadas a realizar por la Justicia, hasta el momento las mayores sospechas recaen sobre el oficial subayudante.Es que tal como viene publicando este matutino, durante la ronda de testimoniales el magistrado interviente recolectado varios testimonios que sindican al oficial como el uniformado que efectuó el disparo que finalmente terminó impactando en Villalba y ocasionándole la muerte.Mientras tanto, las pericias encomendadas a distintos profesionales continúan en proceso, entre ellas los estudios balísticos a cargo del personal de la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (Saic), quienes fueron especialmente convocados por el juez Faría a fin de aportar “transparencia y objetividad” a la investigación.Además, ahora también trabajan en el caso una serie de profesionales pertenencientes al Parque de la Salud de la provincia de Misiones, donde se están llevando adelante estudios científicos dedicados exclusivamente a encontrar registros de material genético en alguna de las evidencias recolectadas en la escena del hecho.En este punto cabe recordar que Villalba falleció como consecuencia de un balazo que, según la trayectoria establecida en la autopsia, ingresó en forma oblicua y descendente por su hombre derecho y le afectó el corazón para luego salir por la axila contraria, por lo cual el proyectil no quedó alojado en el cuerpo y eso, en cierto punto, dificulta determinar de qué arma salió el disparo mortal.Para ello podría resultar clave el estudio que se realiza en el Parque de la Salud, ya que de encontrarse material genético que sea compatible con el de la víctima en alguna de las evidencias incautadas se podría determinar el origen del disparo y encaminar la pesquisa.