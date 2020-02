Liberaron a la agente implicada en el escándalo de la Segunda

Abogado reconoció negligencia

En la edición del pasado 6 de enero, este matutino informó que el primer abogado contratado para defender a la agente implicada en el escándalo de la Seccional Segunda tenía la matrícula suspendida por falta de pago. Tras ser detenidos, cada policía designó a su respectivo letrado y encararon la defensa de manera independiente. Pero dos semanas después, personal del juzgado interviniente descubrió que el abogado de la policía estaba imposibilitado de intervenir porque tenía la matrícula suspendida por falta de pago. Asimismo, informaron que actuaciones serían giradas al Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados, órgano encargado de evaluar la conducta del profesional en cuestión. Luego de la publicación, el profesional en cuestión se contactó con este diario y reconoció que “se trató una negligencia de mi parte y me responsabilizo por las consecuencias, pero quiero salvar la actuación del juzgado y aclarar que no hubo mala intención de ninguna de las partes. Incluso me consta que las autoridades policiales están muy preocupadas por aclarar las responsabilidades del caso”.