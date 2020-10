Liberan a un ladrón porque “podría haberse contagiado de Covid-19 de una de sus víctimas” - El Territorio Misiones

Miércoles 14 de octubre de 2020 | 09:40hs.

Una seguidilla de robos durante el mes de septiembre en la localidad rionegrina de Viedma puso en alerta a los efectivos de la Comisaría 30, que abrió entonces una investigación para dar con el sospechoso. La búsqueda no llevó mucho tiempo ya que el acusado actuaba con una particularidad difícil de olvidar: siempre iba acompañado por un chico de 10 años que sería su hijo. Tras ser reconocido por la menos cuatro víctimas detuvieron al ladrón, pero no alcanzó a estar ni tres horas preso según publicó el sitio TN.com.ar.El sujeto, de unos 30 años, fue atrapado incluso con algunos de los elementos que habían sido robados en el último mes, pero todos los indicios no fueron suficientes para que el fiscal a cargo del caso, Guillermo Ortiz, ordenara la prisión preventiva. En cambio, parte justamente de ese botín se convirtió en el argumento para que el funcionario solicitara su liberación.Según publicó el portal local Mejor Informado, una de las herramientas que el acusado se había llevado de la última casa asaltada pertenecía a una persona que se encuentra infectada de COVID-19. En consecuencia, consideró el funcionario, el delincuente también podría haberse contagiado la enfermedad.La decisión judicial provocó una gran indignación entre los vecinos de la zona, que en diálogo con los medios cuestionaron: “El delincuente ahora está comiendo asado con sus amigos y nosotros estamos metidos adentro de nuestras casas totalmente asustados porque no paran de robar en la zona”.Otros testimonios apuntaron directamente al trabajo del fiscal. “La indignación que tenemos los vecinos es que el fiscal largó al ladrón en tres horas, por una sospecha de un posible covid porque una de las víctimas lo tiene, y a las tres horas estaba en su habitación durmiendo”, manifestaron.“La excusa del fiscal Ortiz es que puede llegar a tener covid porque agarró las herramientas y puede ser que las herramientas las haya agarrado el vecino con covid, así que imaginate el pensamiento rebuscado”, remarcó otro vecino. Por ahora, a pesar de las críticas, la causa avanzará con el sospechoso en libertad.Mientras el COVID-19 avanza por casi todos los distritos y departamentos de la Argentina, al 13 de octubre en Valcheta, Río Negro, se registran 3 casos de infectados desde el inicio de la pandemia.Estas cifras surgen a partir de la base de datos abiertos del Ministerio de Salud de la Nación. La contabilización de casos por partido o departamento se realiza bajo el criterio de lugar de residencia que figura en el DNI del paciente. Puede suceder que la persona no se encuentre en ese partido o departamento.En las últimas 24 horas no se han informado sobre casos nuevos de enfermos de coronavirus en Valcheta, según lo detallado por las autoridades sanitarias. Y si se toma en cuenta los últimos siete días, se han detectado 2 casos de personas afectadas por el virus.A la fecha, en la provincia de Río Negro, se registra un total de 16.747 infectados por coronavirus y 447 muertos, mientras que en todo el país se contabilizan 903.730 casos positivos, 732.582 pacientes recuperados y 24.186 muertos.