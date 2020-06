Leve retroceso de casos positivos y muertes por coronavirus en el país

Domingo 21 de junio de 2020

El Ministerio de Salud de la Nación informó que durante las últimas 24 horas se registraron 16 muertes y 1.634 nuevos casos positivos por coronavirus. Con estos datos, el total de infectados en todo el país asciende a 41.204 y las víctimas fatales suman 992.Del total de esos casos, 1.046 (2,5%) son importados, 15.528 (37,7%) son contactos estrechos de casos confirmados, 17.095 (41,5%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.Durante la tarde se registraron 12 nuevas muertes. 8 hombres, cuatro de 93, 84, 79 y 61, residentes en la provincia de Buenos Aires; cuatro de 87, 78, 50 y 55 años, de Capital Federal; y cuatro mujeres, dos de 91 y 88 años, de la provincia de Buenos Aires; y dos de 92 y 49 años, de la Ciudad.En la mañana se comunicaron dos nuevas muertes. Ambos hombres: uno de 70 años, de Chaco; y uno de 93 años, de la ciudad de Buenos Aires.De los 1.634 contagios informados, 1.103 son de la provincia de Buenos Aires, 512 de la ciudad de Buenos Aires, 24 de Chaco, 20 de Córdoba, 19 de Río Negro, 19 de Entre Ríos, 9 de Neuquén, 6 de Santa Fe, 5 de Mendoza, 3 de Chubut, 2 de Corrientes, 2 de Formosa.La provincia de Buenos Aires pasó a ser el distrito con más casos en el país con 18.583 contagios contra los 18.300 que se registran en la Ciudad. Esto no sucedía desde el 11 de mayo. Desde aquella fecha hasta hoy, la ciudad de Buenos Aires encabezaba el listado.Si bien el viernes por la noche el número de decesos ascendía a 979, desde el Ministerio de Salud aclararon que un hombre de 52 años, residente en la Ciudad, notificado con anterioridad, “fue cargado por error al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS)”.Son 23 las provincias afectadas con casos de Covid-19. Catamarca sigue siendo la única provincia de la Argentina que no confirmó ningún caso. Santiago del Estero, La Rioja, Santa Cruz, San Luis y Tierra del Fuego, en tanto, no presentaron enfermos en los últimos 15 días.Las principales franjas etarias afectadas de los casos registrados corresponden a personas de entre 20 y 59 años, siendo la edad promedio de 36 años. A la fecha, el total de altas es de 12.206 personas.La Secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, precisó que “no hay registros de nuevas áreas de transmisión comunitaria”. Continúa la transmisión en el Área Metropolitana de Buenos Aires, las ciudades chaqueñas de Resistencia, Barranquera, Fontana y Vilelas; las ciudades rionegrinas de General Roca, Cipoletti y Bariloche, la ciudad chubutense de Trelew y Córdoba capital.