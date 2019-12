Les informaron que ya no pertenecen al municipio

Jueves 19 de diciembre de 2019

Mas de quince familias del municipio de Mártires están viviendo momentos de angustia e incertidumbre. Fue después que ayer, según lo expresado por los trabajadores, el presidente del Concejo Deliberante les comunicó de manera verbal “que se vuelvan a sus casas porque ya no pertenecen al plantel del cuerpo deliberativo”.Esta acción, que según lo expresado a El Territorio por una de las empleadas, Noelia Neubauer les causó mucha sorpresa ya que en la sesión extraordinaria del pasado jueves, los concejales habían pasado a un cuarto intermedio la sesión hasta el 23 de diciembre próximo. En esa fecha se debía seguir tratando el tema de los trabajadores que fueron nombrados en planta permanente en marzo pasado y otros en junio.La empleada afirmó que “cuando llegamos nos dijeron que estábamos despedidos desde el 13 de diciembre. Fue de manera verbal nada por escrito”.De su lado, Gustavo Rodríguez expresó “soy uno de los afectados y la verdad que es penosa y triste esta situación y apoyo la postura de Noelia”.El titular del deliberativo, Hugo Cabrera afirmó “no existe tal prórroga ni cuarto intermedio. El intendente saliente después de que perdieron las elecciones pasaron a planta permanente aún a gente que tenía trabajando por emergencia económica con un ingreso de 5.000 pesos, por lo que nunca cumplieron una función en el municipio, no tienen ni ART por eso no se los puede hacer cumplir ninguna tarea, es muy complicado el tema” dijo Cabrera.