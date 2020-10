Leny Kravitz sorprende con su aspecto físico - El Territorio Misiones

Domingo 11 de octubre de 2020

Leonard Albert Kravitz (56) es un referente del rock, el soul, el funk, el reggae y el folk. Lleva tanto tiempo en la escena musical que se está dando el gusto de publicar un libro, Let love rule, contando los primeros 25 años de su vida (hasta que lanzó su álbum debut en 1989).Desde entonces su pelo, su look y su trabajado físico son parte inseparable de su icónica imagen. Muchos creyeron que, con el paso de los años, todos esos músculos que mostró en tantas tapas y videoclips habían quedado en el olvido. Pero no. Lenny sorprendió al mundo con una nueva producción de fotos, en la que sus abdominales dejaron boquiabiertos a sus fans y a su propia hija, la actriz Zoë Kravitz (31), quien dijo públicamente: “Olvidaste envejecer”.¿Cuál es su secreto para estar así a los 56 años? El rockero (que cumplió años en mayo) dice: “Me lavo la cara a fondo con agua y, cuando estoy en mi casa de Bahamas, como desde hace seis meses, también utilizo arena del mar para exfoliarme porque es muy fina. Y para el cuerpo, uso aceite de coco, manteca de karité o manteca de cacao; lo importante es que sea orgánico”.Su otro producto estrella es un jabón líquido de almendra que usa para lavarse el cuerpo y el pelo. “La mía es una rutina muy simple, propia de una isla, pero me acompaña allá donde voy”, comentó el estadounidense que también hace mucha gimnasia.En lo que respecta a su estilo, que lo convirtió en un ícono de moda, el músico dice que tampoco se esfuerza demasiado; de hecho, en su opinión, la verdadera influencer de su familia es Zoë, quien tiene seis millones de seguidores en Instagram y está por aparecer en la próxima película de Batman.