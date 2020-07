Lebón y sus planes de grabar con Charly un nuevo disco

Lunes 13 de julio de 2020

David Lebón acaba de recibir ocho nominaciones a los Premios Gardel y es uno de los firmes candidatos a quedarse con el premio “Álbum del año”. El trabajo, en el que logró reunir a colegas como Ricardo Mollo, Andrés Calamaro, Fito Páez, Coti y los Polifemo, entre otros, le llenó el corazón; y así lo contó en entrevista con Infobae.Además, al recordar los tiempos de Serú, anticipó que le propuso a Charly García hacer un disco juntos: “Sé que él tiene ganas. Le dije: “Tomate tu tiempo que tenemos tiempo. Cuando vos te sientas con ganas, me levantás el tubo, como hiciste cuando me llevaste a Buzios, y lo hacemos”, contó.Para mí es más que una sorpresa. (Risas). Cada vez que me dicen que les gustó el disco, me hace muy bien porque me hace olvidar de las cosas feas y me acuerdo de las cosas lindas.Hay muchos que no están, como por ejemplo Luis (Alberto Spinetta), Pappo... Hay un montón. Yo quedé medio como solito... Está Ricardo Mollo y, en realidad, hay un montón. Es muy fuerte para mí porque yo no espero mucho, no soy un tipo de esperar regalos. Si vienen, me encantan.Hermoso. Me lo propuso el presidente de Sony como productor del disco. Esto lo armaron Patricia y él; y me convencieron. Me encantó, me volví loco, era mi sueño. Cuando me empezaron a decir a los que eligieron y todo...Primero me sentí bien atendido. Es muy difícil que un tipo de 68 años tenga contratos de grabación, salvo grupos de folclore, que hay gente grande obviamente. Pero, en el caso mío, llegó todo en el momento justo. Por eso hoy justamente estaba hablando de tener paciencia. Hay que tener paciencia papá hasta que un día alguien haga un cartel que diga: “Ya pueden largar la paciencia”. (Risas).En cuanto a la extendida cuarentena, confesó: “Quiero ver a mi familia, tengo ocho nietos. Quiero verla urgente. Y, por otro lado, quiero también ver a mi público. No es mío pero es mi familia también”.Por otro lado, al recordar como Serú Girán hizo historia en la música latinoamericana asumió: “Estoy muy feliz de haber participado sin pedirlo yo, que Dios me haya puesto como pieza de ajedrez en los mejores grupos argentinos que hubo no me lo va a quitar nadie y estoy feliz”.Por último, entendió: “Soy muy sensible. Amo al público, a la gente del mundo, son mi familia. No tiene que pasar todo esto que está pasando, tiene que terminar esto y tenemos que ser felices”. “Vamos a tocar, que vaya la gente, que sean días hermosos pero hoy no podés. Más vale no perder tiempo en discusiones y me quedo hasta que el presi diga: ‘Podés salir’. Y si me agarra algo le hago juicio a él” cerró entre carcajadas.