Leandro Paredes: “No sé si me siento el 5 de Scaloni”

Miércoles 13 de mayo de 2020

El mediocampista del seleccionado argentino de fútbol Leandro Paredes dijo que no sabe si puede considerarse el mediocampista central del equipo dirigido por Lionel Scaloni, pero aclaró que está agradecido por la confianza que le dio el entrenador.

“No sé si me siento el 5 de Scaloni, sé que desde que llegó me dio mucha confianza. Me citó en 21 partidos y los jugué todos”, indicó Paredes.

“Estoy agradecido al cuerpo técnico, pero el rendimiento también ayudó mucho”, agregó.