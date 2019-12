“Le pedí a Diego que se haga chequeos para que no digan que yo lo tenía mal”

Martes 24 de diciembre de 2019

Rocío Oliva (29) está en una nueva etapa de su vida luego haberle puesto un punto final a su noviazgo con Diego Maradona. La joven maneja una academia de fútbol femenino en la que entrena a niñas de 6 a 14 años, mientras disfruta de una nueva relación amorosa con un hombre misterioso, por ahora.“Me pude permitir conocer a alguien después de tantos años. Además esa es una cosa que te tiene que suceder. No es que te separás y decís: ‘Quiero conocer a alguien’”, dijo en una entrevista con El run run del espectáculo, ciclo de Crónica HD conducido por Lío Pecoraro y Fernando Piaggio. Aunque ella explicó que hace un año se distanció de Diego, hace unos veinte días el director técnico de Gimnasia de La Plata dio a entender que seguían juntos en una entrevista que dio a TyC Sports. Cuando le preguntaron quién era la chica más linda del país, él contestó: “Rocío, mi chica”.Luego, Oliva señaló que a pesar de estar distanciada de Maradona, sigue teniendo una relación de afecto: “Yo no puedo cortarle el teléfono. Aunque suene raro creo que soy la única que se separó en buenos términos. Por lo menos por hoy, porque mañana Diego se levanta y dice algo, porque él es así. Pero me pone contenta terminar en buenos términos. Con el esposo de mi mamá, él tiene buena relación. Quizás en algún cumpleaños lo puedo ver y no tengo que decir: ‘Si va él yo no voy’”.Durante la charla, Pecoraro le preguntó si era verdad que le había pedido a Diego que se hiciera un chequeo médico apenas se separaron. “Sí, justamente por las cosas que se estaban hablando que en su momento él no estaba bien de salud. Diego está bien y los médicos dicen que está bien. Yo siempre digo que él está mejor que todos nosotros. Entrena y hace su vida normal. Yo me aseguré de tener esas pruebas para que después no digan: ‘Con esa persona estaba mal.’ Que yo lo tenía mal”.De esta manera, Rocío se defendió de las acusaciones que había realizado Gianinna Maradona en el cumpleaños de su papá.“No se está muriendo porque su cuerpo lo decide, sí lo están matando por dentro sin que él pueda darse cuenta. No creo en el parámetro de normal, pero eso está muy alejado de la realidad que él se merece. Recen por él, por favor”, escribió en su cuenta de Instagram.“¿Se acuerdan de que había un zoo en el que te podías sacar una foto con un león gigante? O sea, podías entrar a la jaula y por poco más abrazarlo... Lo tenían empastillado, si no es imposible domar a la fiera. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia”, fue la segunda incursión de Gianinna en redes sobre el tema.Por otra parte, Oliva volvió a ratificar que dio una mano para que Maradona se reuniera a Roma, la hija de Dalma Maradona. “Yo colaboré mucho para que conozca a su nieta. Ellos los saben. Yo duermo tranquila. A veces es necesario dar un empujoncito”.Sin embargo, Dalma había dado otra versión: “La escuché a Rocío que dijo que fue gracias a ella que conoció a mi hija. Es un montón, creo que entre un abuelo y un nieto no hay nadie que se pueda meter, ni siquiera yo. Sí había que hablar con ella porque si no, no podías llegar a mi papá en ese momento. Mi papá no tenía teléfono”.