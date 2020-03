Le negaron la eximición de prisión a prófugo denunciado por violar a menor

Jueves 12 de marzo de 2020

Por Carlos Manuel Cardozo fojacero@elterritorio.com.ar

La Justicia decidió denegarle la eximición de prisión a un hombre de 54 años acusado de abusar a una menor de 15 durante dos meses en la localidad de Candelaria. Los hechos investigados, como viene informado este medio, salieron a la luz en enero de este año y desde entonces el sujeto se encuentra en condición de prófugo.

Se trata de Carlos de Jesús D. (64), quien vivía en una casa de la antigua capital que estaba a su cuidado. Según la presentación ante la Comisaría de la Mujer de Fátima, la víctima es la hermana de una joven de 21 años que se encargaba de diferentes tareas del hogar.

Según declaró la víctima a El Territorio oportunamente, los ultrajes ocurrían mediante amenazas con arma de fuego e incluso en presencia de su sobrino, a quien tenía que cuidar mientras su hermana hacía los quehaceres. Sin embargo, cuando la Policía local fue a buscar al sospechoso, el sujeto ya no estaba.

Desde el Juzgado de Instrucción Dos de Posadas, a cargo del magistrado Juan Manuel Monte, se ordenó una intensa búsqueda -incluso a las fuerzas federales-, pero hasta ayer a la noche, dos meses después, el sujeto se mantenía como fugitivo. Más allá de eso, ya tuvo contactos con las autoridades judiciales a través de un abogado.

Según pudo saber El Territorio en base a fuentes con acceso al expediente, el letrado presentó un poder que lo acreditaba como nuevo representante legal del denunciado y pidió que se lo exima de ser alojado en una celda. En este sentido, señaló que iba a establecer domicilio legal y que se presentaría a los estrados judiciales para completar la audiencia indagatoria y así continuar con el proceso.

Sin embargo, el juez Monte decidió no hacer lugar al pedido e insistió con el pedido a la fuerza pública sobre su búsqueda. La medida, según indagó este medio, se tomó luego de recibir la opinión de la fiscal subrogante Amalia Spinnato, quien está encargada de reemplazar a su par Christian Antúnez Neremberg.

La denuncia por violación ocurrió una semana después de que se conociera un abuso en manada en la costanera de la localidad, por la cual están detenidos cinco jóvenes más que comprometidos (ver El terrible...). La seguidilla de estos hechos motivó varias movilizaciones y pedidos a las autoridades como la urgente creación de una Comisaría de la Mujer local, debido a que las denuncias por ultrajes y violencia de género se deben hacer en Fátima o Posadas, con todo lo que implica trasladarse hasta allí.

También hubo señalamiento por la nula contención que recibió la víctima tras la presentación.



En primera persona

El 10 de enero El Territorio publicó una entrevista con la familia denunciante y habló con la víctima, cuya identidad se mantiene en reserva. “Él me regaló un celular por mis 15 años. Como es conocido de la familia, me tomé como eso, como un regalo de cumpleaños, nada más. Pero con el correr de las semanas comenzó a mandarme mensajes y a insinuarme que quería tener relaciones conmigo”, contó la joven.

Y agregó: “Me dijo que no tema, que no me dañaría ya que a muchas chicas de mi edad él había hecho lo mismo”. Además aclaró que ella iba a la morada del sujeto porque su hermana trabajaba allí y en algunas oportunidades se quedaba cuidando a su sobrinito.

“Los días pasaban y él aprovechaba cuando mi hermana se iba a bañar para abusar de mí. Con un arma al costado él me amenazaba que si contaba me iba a matar y a toda mi familia. Era muy desesperante esa situación”, detalló envuelta en lágrimas, pero contenida por sus cercanos.

La joven declaró que no hizo la denuncia antes debido a las amenazas y por el temor que sobre las consecuencias en la salud de su madre. Sin embargo, su hermana la encontró semidesnuda en la habitación del patrón y su padecimiento quedó al descubierto.

“No quiero imaginarme lo que sufrió mi hermanita cada vez que ese abusador la sometía. Me enteré hace tres días -dijo el jueves 9 de enero - , cuando ella dijo que se iba a bañar. Como tardaba mucho salí y vi que no estaba en el baño, salí a buscarla por la casa, vi que la puerta del señor estaba cerrada. En eso empujo y estaba trancada por dentro, trato de abrir y fue cuando veo lo que estaba pasando”, detalló su hermana mayor ante los micrófonos de este medio.

“Lo primero que hizo fue amenazarme con que iba a matarme a mí, a mi hermana y a toda mi familia si contábamos algo. Acto seguido saco a mi hermanita de ahí y él caminaba por la casa” prosiguió. Esa noche no pudieron dormir por miedo y esperaron a que amanezca para poder irse. “Esos sinvergüenzas aprovechan la vulnerabilidad de las nenas para abusar de ellas, vaya uno a saber a cuantas más hizo lo mismo”, se indignó.