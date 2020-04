Le da de comer a quienes lo necesitan

Lunes 20 de abril de 2020

Con la imposibilidad de abrir sus locales al público, Christian Petersen es uno de los empresarios gastronómicos que se ven afectados por la cuarentena. “Es un momento extremadamente complicado, muy duro: hay proveedores que no van a cobrar, gente que va a perder sus trabajos, fiestas que no se van a hacer...”, dijo. Y explicó: “Y si bien comercialmente es un mal momento para mí y el grupo, no podemos quedarnos cruzados de brazos cuando hay gente que la está pasando mucho peor. Por eso decidimos ayudar a los que más lo necesitan”, contó el chef que trabaja con Juan Carr y colabora con una organización que da ayuda a personas de la calle.