Lázaro Báez dejó la cárcel de Ezeiza camuflado y hacia un destino reservado - El Territorio Misiones

Jueves 10 de septiembre de 2020 | 07:50hs.

El empresario Lázaro Báez, que es juzgado por corrupción, dejó este miércoles a la noche la cárcel de Ezeiza y empezó a cumplir su arresto domiciliario en un lugar que se mantiene en reserva, luego del escándalo que generó su llegada a un country de Pilar.Báez salió camuflado del Penal de Ezeiza en un vehículo particular para no llamar la atención, en lugar de hacerlo en uno oficial del Servicio Penitenciario Federal (SPF), indicó NA.Al mismo tiempo, una protesta de vecinos se desarrolló en Belgrano para repudiar el posible arribo de la exmano derecha del expresidente Néstor Kirchner al departamento de Martín Báez, uno de sus hijos, para cumplir la prisión morigerada.Los manifestantes se congregaron en la intersección de O’Higgins y La Pampa, con cacerolas. Las imágenes llegaron a TN y la Gente.A la vez, vecinos de Ayres del Pilar regresaron a la puerta del barrio cerrado para volver a bloquear cualquier intento de ingreso del hombre de confianza del matrimonio Kirchner.Si bien el destino de Báez se mantiene en secreto, trascendió que podría irse a Pinamar, pero son todas especulaciones, debido a que no hay una información oficial.El lunes por la mañana, la Cámara Federal de Casación Penal ordenó otorgarle la prisión domiciliaria a Báez sin pagar la fianza porque, tras ser detenido el 5 de abril de 2016, había cumplido el plazo legal máximo y prorrogable de la prisión preventiva, con cuatro años sin sentencia.Como había notificado, quería radicarse en Ayres de Pilar. El Servicio Penitenciario Federal (SPF) aprobó el informe socioambiental.Entre la tarde y la noche del lunes, el móvil del SPF intentó cumplir con la orden judicial, pero la protesta de los vecinos, que rompieron el parabrisas y bloquearon el ingreso al country, lo impidió.Tras los incidentes, la interventora del organismo comunicó que se hará “la denuncia correspondiente” por los daños al vehículo. “Tenemos que cobrar el seguro. Además, es lo que corresponde”, afirmó.En consecuencia, los efectivos trasladaron nuevamente a Báez a la cárcel de Ezeiza.Tras pasar dos días en el penal, el nuevo traslado se realizó bajo hermetismo y hacia un domicilio secreto que fue propuesto a las autoridades por los abogados de Báez.Este martes se realizó una audiencia virtual entre su defensa, el fiscal Abel Córdoba y el TOF 4, en la que se analizaron las opciones donde el empresario podría cumplir la medida.Finalmente, en las últimas horas se estableció un nuevo domicilio para que Báez cumpla la detención con tobillera electrónica, con la condición de que esa dirección se mantenga en reserva para evitar disturbios y garantizar la seguridad del empresario.El dueño de Austral Construcciones recibió la prisión domiciliaria en una causa en la que está imputado por supuesto lavado de dinero, aunque a la vez está siendo sometido a juicio oral y público acusado de otros delitos.