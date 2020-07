Lázaro Báez, a un paso de dejar la prisión

Viernes 17 de julio de 2020 | 11:20hs.

El fiscal Abel Córdoba le recomendó este jueves al Tribunal Oral Federal 4 que se le otorgue la prisión domiciliaria a Lázaro Báez hasta tanto se defina el monto final de la fianza, la que pidió reducir.Córdoba sugirió que el pago de los U$S 5,4 millones se calculen en base al valor del dólar oficial, lo que reduciría la caución de $632 millones a $386 millones.Ahora será el TOF 4 el que definirá si acepta o no la recomendación y si finalmente reduce la caución de Báez. La defensa del empresario había dicho que no tenía los medios para afrontar esa cifra.En este sentido, el fiscal rechazó los argumentos de los abogados de Báez al recordar que existe "la posibilidad de una fianza otorgada por un tercero".La Sala IV de la Cámara de Casación Penal le había ordenado al TOF 4, que juzga el empresario en la "Ruta del Dinero K", que revea su decisión de rechazar la excarcelación de Báez. Tras esta determinación, el Tribunal le pidió a Córdoba que emita una opinión, la que se produjo este jueves.Córdoba discrepó con la forma en la que el tribunal calculó el monto de la fianza y dijo que la conversión debe realizarse al valor oficial de la moneda extranjera. En su resolución, señaló: "A las 15hs de ayer, se ubicaba en $70,287 según el precio minorista del Banco Nación".El empresario tiene un amplio frente judicial. Si bien los juicios en su contra se vieron frenados hace 120 días por la pandemia de coronavirus, esta semana hubo novedades respecto a posibles reanudaciones. La Cámara Federal de Casación Penal le ordenó al Tribunal Oral Federal 4 que reanude el juicio por La Ruta del Dinero K y el miércoles el TOF 2 fijó fecha para una audiencia de prueba en la causa Vialidad, que investiga a Cristina Kirchner y al empresario, entre otros.Báez fue excarcelado el miércoles en la causa conocida como "M&P", pero el tribunal dispuso que se le haga efectiva la domiciliaria que el juez federal Sebastián Casanello le impuso en el expediente por la compra del campo "El Entrevero", en Uruguay."La detención domiciliaria otorga la posibilidad concreta de hacer cesar los efectos, no ya de la prisión preventiva de la que es una modalidad de cumplimiento, sino del encierro carcelario y las dimensiones más gravosos que conlleva para quien deba afrontarla", señaló Córdoba en su escrito.