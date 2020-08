Lautaro Martínez y su novia serán padres por primera vez

Miércoles 12 de agosto de 2020

Tras la clasificación del Inter de Milán a las semifinales de la Liga de Europa, Lautaro Martínez hizo un anuncio especial en las redes sociales sobre su vida privada: contó que será papá por primera vez. “Me has hecho el hombre más feliz del mundo”, afirmó el delantero Lautaro Martínez al saber que será papá primerizo. Su compañera, Agustina Gandolfo, confirmó su embarazo en las redes sociales y el jugador de Inter expresó su alegría por la noticia en Instagram. “Agradezco a la vida por todo lo que me toca vivir, por tener una persona como vos al lado. Gracias por hacerme el hombre más feliz del mundo. Te amo agus”, comentó el ex delantero de Racing y actual de la selección argentina. El futbolista y la joven de 24 años se conocieron en 2018, cuando Martínez ya lucía la camiseta del Inter de Milán.Según señalan varios portales de la farándula, quien los presentó habría sido Wanda Nara, esposa de Mauro Icardi.