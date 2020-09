Laurita, reconciliada con Cabré, frenó a Agustín Sierra - El Territorio Misiones

Miércoles 2 de septiembre de 2020

Agustín Sierra es uno de los galanes del Cantando 2020 y según dicen todos sus compañeros del programa, no oculta que le gusta Laurita Fernández.Ángel de Brito, conductor del ciclo junto a Laurita se encargó de mandarlo al frente. “Vi en una revista que querés invitar a Laurita a tomar una cerveza”, comentó el conductor.“Me pusieron en el título que estaba enamorado de Laurita y me pareció un montón. Me parece una mujer hermosa y ahora entendemos que está en una relación o tratando de reconstruirla. No es el momento, pero uno nunca pierde las esperanzas”, señaló Sierra.“¿Cómo sos como seductor a la hora de encarar a una chica?”, redobló Laurita. “No me preguntes mucho, Laurita. Me gusta salir a charlar, a caminar, a pasear a la perra. Escuché que a ella no le gusta la cerveza así que el día de mañana podemos tomar mate”, propuso Sierra.“Ya tengo quien me cebe mate. Mate dulce”, lo frenó Laurita.La conductora y Nicolás Cabré estan cerca de retomar su relación después de un alejamiento.