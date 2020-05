Laurita pos Cabré, sale al ruedo con polémica

Viernes 8 de mayo de 2020

A poco de confirmar la ruptura de su noviazgo con Nicolás Cabré, Laurita Fernández revivió una polémica pasada con Flor Vigna.

El enfrentamiento entre las actrices y bailarinas fue justamente por Cabré, ya que se señalaba a Vigna como la tercera en discordia. Pasó el tiempo, el entredicho parecía haber quedado atrás, sin embargo, las rubias volvieron a cruzarse en las redes.

Fue Laurita quien lanzó la primera piedra al darle un ‘Me gusta’ a un comentario de una seguidora que criticaba a su colega. “Qué de cirugías, ¿no?”, decía el mensaje. Si el click lo dio sin querer o no, no se sabe, pero minutos más tarde la bailarina borró la acción.

Otra usuaria de las redes que captó lo que había hecho la ex de Fede Bal, respondió: “Que se calle ya, no todas son como ellas, se nota su inseguridad y que ella sea insegura de su pareja no es culpa de Flor”, y esta vez fue la protagonista de ‘Una semana nada más’ la que dio “Me gusta”. Pero ese no fue el único comentario polémico al que Vigna le dio su visto bueno y los que siguieron fueron aún más fuertes: “Tenés que andar muy insegura para andar jodiendo a una mina que labura todo el día y encima está en una relación. La verdad que mujer tóxica que sos Laura. Hartas”, comentó una usuario y se ganó el corazón de Vigna en Instagram.

El conflicto entre Flor y Laurita comenzó hacia finales del 2018 cuando Vigna era protagonista junto con Gimena Accardi y Nicolás Cabré de la novela de Polka ‘Mi hermano es un clon’ y, Fernández arrancaba su relación amorosa con el actor y su ex compañero en la obra Sugar. En aquel entonces a la ex del galán no le cayó en gracia que para promocionar un capítulo de la novela la actriz compartiera en sus redes sociales un anuncio con un fragmento de una escena en la que ella y el personaje del actor tenían una relación amorosa.

En el ciclo Los Ángeles de la Mañana, Yanina Latorre hizo un comentario sobre Laurita en referencia a su separación:“Se ve que cortó con Cabré y volvió a ser la que era. La tenía muda Cabré. Me gusta esta Laurita”. También, otros panelistas refirieron al cambio de la actriz que había bajado su perfil.