Laurita desmintió que cabré tuviera actitudes machistas

Domingo 10 de mayo de 2020

Ni bien se supo que Nicolás Cabré y Laura Fernández se separaron, José María Listorti lanzó la acusación de que el actor tenía actitudes controladoras y machistas sobre su novia. Así, contó que para la ficción Inconvivencia habría gestionado que el compañero de Laura fuera su amigo Tomás Fonzi.

“¿Saben quién eligió al galán? Cabré”, decía Listorti al aire de Hay que ver, su ciclo en El Nueve. “¿Con qué criterio? ‘La hacés (la novela) si yo puedo elegir el galán’”, precisó el conductor, reproduciendo el supuesto diálogo que habían mantenido Laura y Nicolás en ese momento. ¿Cuál era su “miedo”? “Que se la roben”, culminó.

Ahora, algunos de los protagonistas del rumor salieron al cruce de estas versiones. En principio, Mariano Hueter, creador de la serie salió a decir lo suyo.

“Tomás es un gran actor, es elegido por eso”, afirmó el autor de Inconvivencia en diálogo con Por si las moscas, en La Once Diez. Además, destacó que con sus dichos Listorti coloca a Cabré “ante una acusación de ejercer violencia de género limitando a su pareja a trabajar o no con otro actor”. Para Hueter, nada de esto es cierto. No sólo que Fonzi estuvo incluido en el proyecto “desde un primer momento”, sino que no iba a ser Fernández en un principio su compañera, sino Brenda Asnicar. “Pero ella no pudo combinar su agenda, y pensé en seguida en Laurita”, recordó Mariano.

Además, la bailarina se manifestó al respecto ayer desde su cuenta de Twitter.

“Es una pena tener que explicar y aclarar algo así”, escribió, al comenzar, agradeciéndole a Hueter sus declaraciones. “Ni yo dejaría que condicionen mi trabajo, ni Nicolás lo haría, ni la producción o el director dejarían que lo haga”, agregó, afirmando que ya en “la primera reunión” le “contaron” que sería compañera de Fonzi, quien “ya estaba confirmado”. z