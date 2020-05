Laurita confirmó su separación

Sábado 2 de mayo de 2020

Cansada de las especulaciones, Laurita Fernández confirmó que se separó de Nicolás Cabré. Tranquila habló con Los Ángeles de la Mañana que le hicieron picantes preguntas.

Karina Iavícoli quiso saber: “¿Estás en la etapa de ‘no le creo a ningún hombre, son todos una porquería, me voy a quedar sola y nunca voy a enocntrar a nadie’?”, le consultó. Y siguió: “O pensás que cuando esto pase, tal vez, podés volver con Nico u... otro señor”. Sincera, Laurita reconoció que por ahora no quiere saber nada con salir con otra persona. “Ahora no estoy con ganas de conocer, ni siquiera de charlar... Primero tengo que resolver la situación con Nico y ver qué va a pasar. Y después de eso, qué se yo... ¡La vida!”, cerró, positiva.